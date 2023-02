Asielzoekersboot Huizen blijft waarschijnlijk langer in haven

Het college heeft het specifiek over 'een positieve grondhouding ten aanzien van de voortzetting van deze opvang.' De gemeenteraad moet hier nog wel positief tegenover staan tijdens de raadsvergadering van 9 maart, waarna het college een definitief besluit neemt.

Volgens de gemeente verloopt de opvang op de asielboot soepel. “Het college is van mening dat Huizen uitstekend in staat is gebleken om deze vluchtelingen tijdelijk op te vangen op het hotelschip. De opvang verloopt goed, dat blijkt ook uit de evaluaties en onze gesprekken met de Klankbordgroep", zo laat verantwoordelijk wethouder Karin van Weven weten. Alle kosten worden gedekt door het COA.

Asielboot

In de haven van Huizen hebben ze al veel ervaring met dit soort asielboten. In de periode van januari tot maart 2022 lag er al een boot: de Carissima. In oktober van vorig jaar kwam er de huidige asielboot te liggen, de Fortuna, een voormalige hotelboot die reisjes maakte op de Europese rivieren. Op de Fortuna is plaats voor 190 asielzoekers. Op deze manier wil Huizen haar steentje bijdragen aan de huidige asielproblematiek en het tekort aan opvangplekken.

Hoewel er eerst sprake was van terughoudendheid over de komst van de schepen, is er vanuit de gemeenschap positief gereageerd. Vanuit het voormalige vissersdorp zijn dan ook initiatieven op poten gezet. Zo kunnen asielzoekers op de velden van SV Huizen en balletje trappen, krijgen ze Nederlands van zogenoemde Taalmaatjes en is er door vrijwilligers kleding en andere benodigdheden ingezameld.