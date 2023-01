Huizen tot nu toe tevreden over opvang asielzoekers op hotelboot

De asielboot meerdere afgelopen oktober voor de tweede keer aan in de haven van Huizen. De boot mocht terugkeren, omdat er veel tevredenheid was over de eerste keer dat er asielzoekers werden opvangen op een hotelboot. Niet alleen de gemeente, maar ook de buurt had er weinig over te klagen.

Dat lijkt nu wederom het geval. Voor dat de asielboot kwam maakte de gemeenteraad een aantal afspraken. Zo werd onder meer vastgelegd hoe lang de boot er zou mogen liggen, hoeveel mensen er op mochten 'wonen' en er werd besloten dat de asielzoekers alleen naar Huizen mochten komen als er op de boot ook genoeg begeleiding en dagbesteding zou zijn. Zo'n beetje alles verloopt volgens de gemeente volgens afspraak.

Het gaat zelfs zo goed dat de gemeente heeft besloten de beveiliging op en rond de boot af te schalen. Er is beveiliging om overlast en onveilige situaties te voorkomen, maar zulke situaties zijn er nog niet geweest. De beveiliging loopt daarom nu alleen van zonsondergang tot middernacht nog rond.

Sport- en taallessen

Het enige dat echt moet verbeteren is het het afstemmen van activiteiten op het schip. Op de asielboot worden onder meer sportlessen en taallessen aangeboden. De sportlessen zijn populair en ook de taallessen worden door zo'n honderd mensen gevolgd. Het probleem is dat de activiteiten regelmatig wel eens overlappen.

De asielboot ligt nog tot begin dit voorjaar in de haven van Huizen. Dat het nog een paar maanden kan blijven liggen, heeft onder meer te maken met het reilen en zeilen tot nu toe. Tussendoor wordt nog een keer geëvalueerd.