Bewoners asielboot trappen balletje op het veld van SV Huizen

Een balletje trappen om even te ontspannen. Op de velden van voetbalclub SV Huizen kunnen bewoners van de asielboot Fortuna nu een keer per week voetballen. De boot ligt op steenworp afstand van de club en dus een ideale plek voor een beetje ontspanning.

"Iedereen kan hier even uit zijn ellende stappen", is het idee volgens buurtsportcoach Bob Brilleman. De asielboot ligt sinds een paar maanden in de Gemeentehaven van het voormalige vissersdorp en daarmee op loopafstand van de club.

"Het maakt niet uit waar je vandaan komt, voetbaltaal begrijpt iedereen", volgens Haris Bantvawala van SV Huizen. De club heeft naast het veld ook een aantal oude tenues, die ze zelf niet gebruiken, aangeboden. En wanneer die shirtjes aangetrokken zijn voelt het opeens als een echte wedstrijd.

Maar het is niet alleen maar goodwill voor de voetbalclub, want mocht er een talent tussen de groep zitten, dan wil SV Huizen die natuurlijk graag scouten. "Ik moet zeggen dat ik een paar jongens heb zien voetballen die zomaar bij ons seniorenelftal meekunnen", merkt Bantvawala op. "Er is altijd wel een plekje bij ons."