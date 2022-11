Taalmaatjes gezocht: "Bewoners van de asielboot willen dolgraag Nederlands leren"

De asielboot in Huizen ligt er nu enkele weken. Aan boord wonen 180 mannen in afwachting van hun asielprocedure. Het animo om Nederlands te leren is groot en daarom is de Vrijwilligerscentrale op dit moment hard op zoek naar taalmaatjes.

De Vrijwilligerscentrale bemiddelt tussen alle hulpaanbieders en de behoeftes aan boord. Is er iets nodig, dan is het doorgaans binnen 'no time' geregeld. "Maar we kunnen nog wel wat taalmaatjes gebruiken," vertelt Van Galen. Het animo bleek groot, zo'n honderd tijdelijke bewoners van de boot schreven zich in om Nederlands te leren. "Overweldigend," zegt Kiers. "En sommige jongens zijn heel proactief, die zitten zelf al in de lounge te studeren."

"We zoeken betrokken en enthousiaste mensen," vertelt Emmy van Galen van de Vrijwilligerscentrale Huizen. "Je hoeft geen onderwijzer te zijn of ervaring te hebben, als je maar iets kunt overbrengen."

De taalmaatjes gaan ieder een eigen groepje begeleiden, zo'n anderhalf uur per week. "We leren de bewoners aan boord dagelijkse dingen," vertelt Van Galen. "Denk aan woorden als goedemorgen, goedemiddag en bijvoorbeeld kennismaken, iets over jezelf vertellen. Een beetje de beginselen van hoe we met elkaar omgaan in Nederland," aldus Van Galen.

In Huizen wonen veel Oekraïners voor wie de Vrijwilligerscentrale de afgelopen maanden al taalmaatjes regelde. "Daarom was het in eerste instantie lastig om nu wéér aan nieuwe mensen te komen," vertelt Van Galen. "Gelukkig komen er nu al wat aanmeldingen binnen, maar we kunnen alle hulp gebruiken. Geïnteresseerden mogen ons bellen of mailen."

Uitzicht op het Gooimeer

Het Rode Kruis en de Vrijwilligerscentrale werken samen met de gemeente, de Veiligheidsregio, het COA en andere lokale partijen om alles rond de boot in goede banen te leiden. En dat is prettig, vertelt Kiers. "Het gaat goed aan boord, de sfeer is rustig en de mensen voelen zich welkom hier. We liggen op een prachtige plek bij het Gooimeer en het is fantastisch om te zien dat zoveel mensen naar deze jongens omkijken," zegt Kiers.

En zijn er nog andere behoeftes aan boord? "We gaan inventariseren wie er winterkleding en dan met name winterjassen nodig heeft," vertelt Van Galen. Toch is het nu nog te vroeg om te doneren. "Breng geen spullen naar de boot of naar de Vrijwilligerscentrale," benadrukt ze. "Via onze website en de sociale media zullen we aankondigen wat nodig is," aldus Van Galen.