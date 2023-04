Asielboot in haven van Huizen vaart volgende week uit

Nog een weekje en dan vaart de MS Fortuna definitief uit de haven van Huizen. Op de boot werden sinds oktober vorig jaar asielzoekers gehuisvest. Eind maart werd duidelijk dat het verzoek van het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) om langer aangemeerd te blijven door de gemeente is afgewezen.

Het schip, dat meestal de asielboot wordt genoemd, is op dit moment al helemaal leeg. Alle 182 bewoners hebben inmiddels een bsn-nummer gekregen en zijn ondergebracht op locaties in Zaandam, Haarlem en Vledder. 52 van de 182 is nu ook statushouders, waarvan twee een woning toegekend hebben gekregen.

Of het schip nu opnieuw gebruikt gaat worden als opvanglocatie of weer als hotelboot de Europese rivieren gaat bevaren is nog niet duidelijk.

Asielboten in Huizen

In de haven van Huizen hebben ze al veel ervaring met dit soort asielboten. In de periode van januari tot maart 2022 lag er al een boot: de Carissima. De Fortuna zou er, afhankelijk van tussentijdse evaluaties, een half jaar blijven liggen.

Begin februari gaf het college aan open te staan voor een verlenging van het project. Het CAO diende hier een verzoek voor in. Dit viel niet overal goed in de buurt. Twee inwoners klommen anoniem in de pen, waarna een verlenging werd afgewezen. Maandag vaart de asielboot de haven van Huizen uit.