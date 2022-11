Al jaren geheimzinnigheid rond nieuwbouwplan dat Muiden voorgoed veranderde: komen er antwoorden?

De ontwikkelingen zorgen voor veel getouwtrek tussen projectontwikkelaar KNSF Vastgoed en de toenmalige gemeente Muiden. KNSF Vastgoed heeft dan al vergaande plannen om het kruitfabriekterrein te saneren, want er liggen nog talloze onontplofte explosieven. Een kostbaar plan, maar KNSF Vastgoed wil dat best doen en ter compensatie 1.700 huizen bouwen.

Als de fabriek achttien jaar geleden voorgoed de deuren sluit, wordt er al een tijd gesproken over woningbouw op het stuk grond. Dat plan heeft lokaal veel tegenstanders en dat gevoel speelt ook in de lokale politiek.

De twee partijen komen er ondertussen maar niet uit. Uiteindelijk voelt KNSF Vastgoed zich zó tegengewerkt door Muiden dat het een van de grootste schadeclaims uit de Nederlandse geschiedenis op tafel legt: 360 miljoen euro. Als er niet gebouwd mag worden, dan moet er maar betaald worden. De angst dat die claim werkelijkheid wordt, drukt Muiden zowel politiek als financieel in een crisis. Als de gemeente moet gaan betalen, gaat het failliet en dat werkt flink door.

Uiteindelijk komt het allemaal toch goed, zo lijkt het. KNSF Vastgoed en de gemeente Muiden komen in 2014 tot een overeenkomst. Het terrein wordt gesaneerd en uiteindelijk bebouwd. Eind goed, al goed, zou je denken. Maar schijn bedriegt.

Geheime afspraken en woede onder Muiders

Hoe de gemeente Muiden en projectontwikkelaar KNSF Vastgoed destijds toch elkaar de handen konden schudden, blijft nog altijd onduidelijk. De overeenkomst tussen de twee bleef in 2014 geheim en dat is hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Wat er in staat weet bijna niemand. Mensen die het wel weten, moeten hun kaken stijf op elkaar houden.

Maar dat is op zich nog niet eens het grootste probleem. Als snel worden in Muiden de gevolgen duidelijk van de overeenkomst. Zo wordt bekend dat na vele tientallen jaren de lokale sportclub, vlak naast het kruitfabriekterrein, moet verdwijnen. Fel protest is het gevolg, maar het haalt niets uit. Uiteindelijk gaat de sloopkogel in de kantine en worden de velden afgegraven.

Hetzelfde lot wacht het even verderop gelegen volkstuinencomplex, waar zeker tachtig Muiders al tientallen jaren een volkstuintje hebben. Een geliefde plek waar generaties opgroeien. Ook de volkstuinen moeten wijken voor de KNSF-plannen. Ook hier haalt lang protest niets uit.

Muiders weten het dan al: het grote plan raakt de Muider samenleving in het hart.

