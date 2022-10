Dodelijk ongeluk na dodelijk ongeluk op de N9, maar een oplossing is er niet

De N9 wordt vrijwel wekelijks tijdelijk afgesloten in verband met een groot ongeluk, en bij die ongelukken vallen meer dan eens dodelijke slachtoffers. Alleen al dit jaar vielen er meerdere gewonden en doden, bijvoorbeeld bij Burgerbrug, bij Schoorl raakten twee mensen zwaargewond door een botsing met een camper, en tussen Sint Maartenszee en Petten was de weg lange tijd afgesloten nadat een vrachtwagen en een auto in botsing kwamen.

In november 2019 stond de 'probleemweg' al op de kaart bij de Tweede Kamer: toen werd een motie van het CDA aangenomen waarin werd opgeroepen onderzoek te doen naar de veiligheid op de weg.

Onveilige inhaalmogelijkheden en gebrek aan bermverharding

Dat rapport, gemaakt door onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van het ministerie en verschillende regionale overheden, werd op 31 mei 2021 gepresenteerd. De conclusies zijn niet mals: vrijwel de hele N9 kent een vergroot risico op ongelukken, maar het kostenplaatje voor ingrijpende maatregelen is zo hoog dat het vrijwel onmogelijk is.

Op bijna het hele stuk weg is het grootste probleem het gebrek aan veilige inhaalmogelijkheden. Dat is ook terug te zien aan het aantal frontale botsingen op de weg, al is het lang niet altijd duidelijk of dat ook komt door een (onveilige) inhaalactie.

Een ander probleem dat wordt aangehaald speelt vooral verder richting het noorden, voorbij Schoorl. Er zijn daar meerdere plekken in dorpen waar de N9 plotseling overgaat op bebouwde kom. Volgens de onderzoekers worden die overgangen niet op tijd aangekondigd en past de infrastructuur van de dorpen niet bij de functie van de N9, wat een drukke weg is.

Maatregelen

Rijkswaterstaat geeft aan dat er onderhoud gepland staat waardoor de N9 mogelijk veiliger wordt. Zo liggen er langs de N9 relatief veel bushaltes waar voetgangers geen kant op kunnen. Die worden op korte termijn weggehaald. Ook worden 'onnodige obstakels' weggehaald en onveilige fietspaden aangepakt.

Eerder zei een woordvoerder al dat ingrijpende maatregelen voorlopig niet gepland zijn. "We krijgen 10 miljoen van het Rijk, maar een rijbaan uit elkaar halen om er een middenberm tussen te plaatsen kost te veel geld. Je zou dan echt rijbanen moeten verplaatsen en dat is een hele uitdaging in kleine dorpen en steden."

Gedrag

Veilig Verkeer Nederland zei eerder al tegen NH Nieuws dat de veiligheid van N-wegen ook aanzienlijk verbeterd kan worden als mensen zich beter gedragen. "Er wordt vaak veel te hard gereden", aldus een woordvoerder.

Volgens de organisatie is betere handhaving de enige oplossing die op korte termijn winst kan opleveren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de trajectcontrole, die op dit moment alleen tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug wordt ingezet, wordt doorgetrokken.