N9 was lange tijd afgesloten tussen Sint Maartenszee en Petten na auto-ongeluk

De rijksweg N9 is in beide richtingen dicht geweest tussen Sint Maartenszee en Petten na een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto. Bij het ongeluk raakten beide chauffeurs gewond.

De twee voertuigen botsten rond 8.15 uur bij Sint Maartensvlotbrug op elkaar. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. De auto zou op de verkeerde weghelft zijn beland, denkt de politie, en de vrachtwagen zou het voertuig niet meer hebben kunnen ontwijken.

"De vrachtwagenchauffeur heeft een noodstop gemaakt", vertelt een woordvoerder van de politie. "Hij is in de berm terechtgekomen en daarbij is de vangrail beschadigd geraakt."

De auto werd in de zijkant geraakt, de vrachtwagen kwam tot een halve meter voor het kanaal tot stilstand. Beide chauffeurs raakten gewond: de automobiliste is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond.

Reparatie

Eerst leek het erop dat de N9 tussen Sint Maartenszee en Petten tot 16.00 uur in beide richtingen afgesloten zou zijn vanwege bergingswerkzaamheden en reparatie van de vangrail. Later werd dit bijgesteld naar 14.00 uur. Inmiddels is de N9 weer open.

"Aanvankelijk zou de vangrail worden hersteld", zegt Pieter Zoon van Rijkswaterstaat, "maar dat gaat vandaag niet meer lukken. Er komt nu een tijdelijke oplossing en dat gaat sneller." Op een later tijdstip wordt de vangrail alsnog gerepareerd.

Verkeer wordt omgeleid via de N502.