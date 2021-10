Zat jij erbij? Eerste telling trajectcontrole N9 telt bijna 4000 snelheidsovertreders

Er zijn bijna vierduizend snelheidsovertredingen geteld in vier maanden tijd bij de trajectcontrole op de N9. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eind mei is de trajectcontrole gestart tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug. De controle is ingezet, omdat het wegdeel al jaren bekend staat als een 'racebaan'.

De route tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug is een van de laatsten van twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op N-wegen dat wordt aangezet. Op de N9 wordt vaak te hard gereden en ook gebeuren er regelmatig ongelukken, niet zelden met dodelijke afloop.

Volgens woordvoerder Marloes van Kessel van het Openbaar Ministerie valt er over het effect van de trajectcontrole nog niet veel te zeggen. "Het is een eerste telling. Het vergelijken met andere trajecten heeft ook weinig zin, omdat het aantal passanten daar heel anders kan zijn. Over vier maanden komen we met nieuwe cijfers."

Veiliger

Rijkswaterstaat heeft inmiddels plannen om de N9 veiliger te maken met onder meer turborotondes en het omleggen van delen van de N9 zoals ook bij Schoorldam, 't Zand en De Stolpen.