Trajectcontrole N9 zinvol? "Ze gaan nog steeds als een raket, maar nu op de parallelweg"

Het lijkt niet veel beter te worden op de N9 tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug. In mei vorig jaar is daar de trajectcontrole gestart. Er mag niet harder gereden worden dan 80 kilometer per uur. Maandelijks gaan nog steeds zo'n duizend automobilisten in de fout, blijkt uit cijfers van het CJIB, het incassobureau van Justitie. En het probleem verplaatst zich: "Ze gaan nog steeds als een raket, maar nu over de parallelweg," klaagt een bewoner.

NH Nieuws / Matthijs Gemmink

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 4224 automobilisten bekeurd voor het te hard rijden op de N9 tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug. Daarmee blijft het gemiddelde aantal overtredingen steken op zo'n duizend per maand. Het CJIB trekt hier nog geen conclusies uit, omdat er nog weinig vergelijkbare periodes zijn geweest door onder meer corona. Ook het vakantieverkeer is nog niet meegerekend in de vergelijkingen. "Wij bekijken zelf de resultaten over meerdere jaren voordat we conclusies trekken," aldus een woordvoerder van het CJIB. 'Jonge gasten' Sinds de start van de trajectcontrole lijkt wel het wel iets rustiger op het gecontroleerde wegdeel van de N9, merkt Ben van Straten, die zo'n beetje halverwege woont. "Ze gingen voorheen soms als een raket. Maar nu rijden ze over de parallelweg wel zo verschrikkelijk hard. Vooral 's avonds, van die jonge gasten. Het is meer racen denk ik, want je schiet er op deze weg niet zoveel mee op. Ik heb wel eens gedacht om de politie te bellen."

NH Nieuws / Matthijs Gemmink

Voor de veiligheid in het dorp heeft de trajectcontrole weinig zin, vindt Linda van Hyfte uit Sint Maartensvlotbrug. "Zodra ze voorbij de meetpunten zijn, gaat het weer plankgas door het dorp." Hyfte woont zelf aan de rand van Sint Maartensvlotbrug. "Ik vind het niet zo zinvol om op het 'veiligste deel' van de weg controle uit te voeren. Ik word evengoed nog ingehaald hoor, maar ja, die zijn er dan goed bij." 60 of 70 Hyfte: "Ik kan gewoon horen hoe hard ze rijden door het dorp. Er zijn ook nauwelijks verkeersremmers. ik zou hier graag een flitspaal hebben of andere verkeersremmers. Al was het maar iets optisch." Ze krijgt bijval van Hans en Alicia Buitendijk. "Er staat niet eens een bord dat je maar 50 mag hier. Mensen die het hier niet kennen, kachelen gewoon door met 60 of 70 kilometer per uur. Je zou van vrachtwagens ook verwachten dat ze rustiger aan doen, maar nee hoor."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos