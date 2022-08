Twee vrouwen zwaargewond na crash op N9, bestuurder (19) mogelijk op verkeerde weghelft

Het gebeurde gisteren aan het einde van de middag, rond 17.30 uur. Volgens de politie raakte de 19-jarige mannelijke bestuurder van de personenauto mogelijk op de verkeerde weghelft en ramde daarbij een Duitse camper.

De Duitse bestuurder (48) van de camper, die richting Alkmaar reed, raakte hierbij gewond. Na het ongeluk knalde er nog een personenauto achterop de auto, met daarin een 39-jarige vrouw uit Alkmaar. Ook zij raakte gewond.

Zwaargewond

De 19-jarige bestuurder is ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, net als de drie vrouwen (van 25, 43 en 54 jaar oud) die bij hem in de auto zaten. Die eerste twee zijn zwaargewond. Het is nog onduidelijk waar deze slachtoffers vandaan komen.

Een agent meldde gisteren op sociale media dat er in ieder geval 'geen drank en drugs' in het spel was bij de bestuurder van de personenauto. De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de forensische opsporing van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Er worden nog getuigen gezocht. De N9 was gisteren afgesloten voor onderzoek, maar inmiddels weer open.