Drie gewonden bij ernstig ongeluk op N9 bij Burgerbrug

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Volgens een omstander raakte een persoon bekneld, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. Wel is te zien dat er veel hulpdiensten klaar staan voor hulp, ook een traumahelikopter is geland.

Verkeer wordt aangeraden om om te rijden.

Vaker ongelukken

Op de N9 gebeuren geregeld ernstige ongelukken, waarbij vaak (zwaar)gewonden vallen. Zo sloeg in september vorig een busje met zes inzittenden over de kop ter hoogte van Sint Maartensvlotbrug. Een van de inzittenden raakte gewond. De bestuurder had gedronken.

In oktober van dat jaar was er een frontale botsing tussen een auto en een vrachtauto. Een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto ter hoogte van Bergen op 1 februari 2021 kostte één van de betrokkenen het leven. Een ander raakte zwaargewond.

In september 2020 kwam een 33-jarige Julianadorper om het leven bij - wederom - een frontale aanrijding met een vrachtwagen.