Julianadorper (33) omgekomen bij ongeluk met vrachtwagen en auto op N9

ZIJPERSLUIS - Bij een ongeluk op de N9 ter hoogte van Zijpersluis is vanochtend een 33-jarige man uit Julianadorp om het leven gekomen. Hij botste met zijn auto frontaal op een vrachtwagen. De weg tussen Schoorl en Petten is in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 6.15 uur. De automobilist kwam uit de richting van Den Helder gereden en botste met zijn auto frontaal op de vrachtwagen die uit de tegengestelde richting kwam. Het slachtoffer zat bekneld in de wagen en kon niet meer worden gered.

Olie

Rijkswaterstaat meldde later dat de vrachtwagen olie in de berm lekte. De olie wordt vandaag opgeruimd en de vangrail wordt gerepareerd. De N9 was de hele ochtend afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de parallelweg.

De politie doet onderzoek naar het ongeval. Daarvoor wordt ook gesproken met de vrachtwagenchauffeur, een 54-jarige man uit Middenbeemster.