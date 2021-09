Veroorzaker ongeluk met volle bestelbus op N9 bij Sint Maartensvlotbrug had gedronken

De 49-jarige man uit Heiloo die afgelopen weekend op de rijksweg N9 bij Sint Maartensvlotbrug met zijn auto een botsing veroorzaakte met een bestelbusje en daarin zes inzittenden, had alcohol gedronken. Dat laat de politie weten. Bij het ongeluk raakte een 18-jarige vrouw gewond. Het busje kwam ondersteboven op de weg tot stilstand.

De wagens waren zaterdagochtend rond 6.30 uur frontaal op elkaar gebotst. De automobilist uit Heiloo bleek om onbekende redenen de macht over het stuur te zijn verloren en daarna op de verkeerde weghelft te zijn beland. Toen duidelijk werd dat hij had gedronken, is hij aangehouden. De politie doet nog verder onderzoek naar het ongeluk.

De 18-jarige vrouw die gewond raakte, is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De andere vijf inzittenden van het busje en de automobilist bleven ongedeerd.