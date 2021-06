Omwonenden blij met plan voor N9: "Er loopt nu gewoon een snelweg door ons dorp"

"Dit is hartstikke goed nieuws!" Omwonenden kunnen het bijna niet geloven. Rijkswaterstaat wil de N9 veiliger maken. Uit een rapport blijkt dat de weg te smal is en te gevaarlijk bij kleine stuurfouten, maar ook voor veel overlast zorgt. Daarom moet de weg breder, komen er extra rotondes en zal op termijn de weg achter de dorpen Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug worden geleid.

Dat vinden ze verderop in Sint Maartensvlotbrug ook een goed plan. Linda Van Hyfte probeert zich verstaanbaar te maken terwijl zwaar vrachtverkeer passeert: "Ze rijden hier met gemak met 70 of 80 kilometer per uur doorheen. Ik heb het al zo vaak aangekaart bij politie, gemeente en provincie. Zet een flitspaal neer of zo. Of leidt het verkeer achter het dorp langs. Kunnen we eindelijk weer slapen ook."

"Er loopt nu gewoon een snelweg door ons mooie dorpje heen", vertelt Nancy Tesselaar uit Burgervlotbrug. Ze woont tegen de N9 aan. "Er wordt hier zo hard gereden. Of het kan hier helemaal vast staan net als vroeger bij Schoorldam." Dat merkt ook Jaap Bouwen van de enige winkel in Burgervlotbrug. "Er komen hier 22.000 auto's langs elke dag. Zou mooi zijn als die achter het dorp langs kunnen."

Koos van Beveren van de Helderse afdeling van Veilig Verkeer Nederland was betrokken bij het opstellen van het rapport. Hij mocht als belanghebbende zijn visie delen, en wat hem betreft gaan de maatregelen nog niet ver genoeg. "Ik zou zelf zeggen dat je nu moet doorpakken. Doe een inhaalverbod, stel een snelheidsbeperking (70 in plaats van 80 kilometer per uur) in vanaf het moment dat je de gemeente Den Helder inrijdt tot en met de Burgemeester Visserbrug en doe aan trajectcontrole. En handhaaf ook echt."

Hij realiseert zich dat sommige mensen dit erg heftige maatregelen vinden, maar zelf vindt hij het wel meevallen. "Het klinkt draconisch, maar in de praktijk valt het wel mee. Je krijgt hier een rustiger verkeersbeeld van, zeker in de zomer als de toeristenstroom naar Texel op gang komt. Ik vind het een gemiste kans dat deze maatregelen niet in het rapport zijn opgenomen."

Een inhaalverbod is weliswaar niet in het rapport opgenomen, maar er is wel voorgesteld om een vangrail tussen de rijrichtingen te plaatsen. Hierdoor kan er simpelweg niet worden ingehaald.