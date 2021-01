Rijkswaterstaat wil verbetering N9: "Weg is te smal, te saai en te gevaarlijk"

SCHAGEN - 'Ze zijn te smal, te saai, met gevaarlijke afritten en te veel mogelijkheden om in te halen.' Kortom: de rijkswegen N9, N99 en N250 moeten veiliger. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoeksrapport van Rijkswaterstaat. Het onderzoek is gestart op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen is blij met de uitkomsten: "De erkenning dat er een probleem is, is al een hele goede stap."

Inter Visual Studio / Heavenly Hoorn

De N9 tussen Alkmaar en Den Helder is al tientallen jaren een zorgenkind van de het rijk. Ook afgelopen jaar zijn er meerdere ongelukken gebeurd met soms dodelijke afloop. Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen: "Ik las op een gegeven moment weer van een ongeluk. Ik heb meteen Tweede Kamerlid Wytske Postma gebeld met de vraag om daar wat aan te doen. Er is direct een motie ingediend in de Kamer, waarop ook meteen een onderzoek volgde." Volgens Beemsterboer is op de N9 zeker niet alleen meer sprake van een verkeerde mentaliteit van automobilisten. "Er zijn zoveel ongelukken gebeurd dat het geen kwestie meer is van niet opletten. Het is een weg, die noemen ze 'onvergeeflijk voor stuurfouten'. Hij is zo smal dat je bij een kleine stuurfout al in de berm zit, tegen de vangrail of nog veel erger, een frontale botsing krijgt."

Wethouder Schagen blij met erkenning voor probleem op N9 - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Al eerder is de weg omgelegd rond 't Zand, Schoorldam en De Stolpen. Dat is nog niet gebeurd bij Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug. Die plekken vormen nu een 'zeer groot risico', volgens Rijkswaterstaat. "Het verkeer moet ineens inhouden. Dat geeft opstoppingen maar ook serieuze veiligheidsproblemen", zegt wethouder Beemsterboer van Schagen.

Quote "Het is een weg, die noemen ze 'onvergeeflijk voor stuurfouten'. Je zit zo in de berm." wethouder jelle beemsterboer over de n9

Ook voor de N99, het deel tussen Den Helder en Van Ewijcksluis, geldt dat de weg te smal en eentonig is voor snelverkeer. Het rapport van Rijkswaterstaat heeft het hier ook over lange rechte stukken, beperkte (veilige) inhaalmogelijkheden en ongewenst verkeersgedrag. Voor zowel de N9 als de N99 geldt een toename van kop-staart en frontale botsingen in de periode 2014-2019. Rijkswaterstaat komt dit jaar nog met een vervolgonderzoek om te kijken wat voor maatregelen er mogelijk zijn voor verbetering van de veiligheid op onder meer de N9. Beemsterboer: "Er is een wezenlijk probleem met de inrichting van de weg. Het gebeurt net te vaak dat als er iets mis gaat er zware ongevallen zijn. Ik vind gewoon dat dat fysiek aangepakt moet worden."

rijkswaterstaat

Ook de indieners van de motie die leidde tot het onderzoek zijn blij. Wytske Postma (CDA): "Ik heb weinig rapporten gezien waarin zo duidelijk is dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid", vertelt Kamerlid Postma. "Goed ook om te lezen dat de urgentie er nu is om door te pakken. Ik ben ook blij dat de geluiden uit de regio goed geland zijn hier in Den Haag." Wat Postma betreft, is dit een ommekeer in het denken rond de N-wegen. "Je ziet dat verkeersveiligheid weer de prioriteit krijgt boven doorstroming. Het is belangrijker dat iedereen veilig op een bestemming aan komt dan een paar seconden tijdswinst." Als het vervolgrapport met de aanbevelingen er ligt, zal er voor de uitvoering geld gevonden moeten worden. "Wat het CDA betreft is dat geld er", zegt Postma daarover.