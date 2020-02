Bewoners blij met trajectcontrole N9: 'Ze gaan soms als een raket'

BURGERVLOTBRUG - Bewoners langs de N9 zijn blij met de aangekondigde trajectcontole op hardrijders. Dit najaar komen er controlepalen op de N9 tussen Burgervlotbrug en Sint Maartenvlotbrug. Het traject is berucht om de hoge snelheden en ongelukken. "Het is een rechte weg; lekker blazen en de vlam in de pijp."