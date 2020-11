Drie gewonden bij ongeluk op N9 bij 't Zand, weg in beide richtingen dicht

'T ZAND - Bij een ongeluk op de provinciale weg N9 bij 't Zand zijn vanmiddag drie mensen gewond geraakt. Eén ervan is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Vlakbij de afslag naar 't Zand klapten om nog onbekende reden zes voertuigen op elkaar. Er zijn drie inzittenden van de wagens met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De weg was lange tijd tussen afrit Schagerbrug en Julianadorp-Zuid in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Verkeer richting Den Helder kon omrijden via de N249 en N99.