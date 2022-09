Na jaren van extra veiligheidsmaatregelen bij N-wegen nog steeds veel ongelukken

De ongelukken zorgen ervoor dat de partijen op zoek moeten naar maatregelen. Zo heeft de provincie Noord-Holland de Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland opgesteld. Volgens de provincie is een nieuwe aanpak hard nodig gezien de verkeersveiligheid de laatste jaren afneemt.

Met de opgave wordt ingezet op een meer regionale aanpak. De relatieve ongevalcijfers per 10.000 inwoners in de Kop van Noord-Holland, ligt bijvoorbeeld hoger dan in Amsterdam. Door echt per regio te kijken, kan maatwerk worden verricht.

Zo wordt in de Noordkop onder meer ingezet op het realiseren van meer snelheidsremmers (bijvoorbeeld verkeersdrempels), willen ze 30-wegen inrichten als verblijfsgebieden (zoals woongebieden), zodat men eerder geneigd is zich aan de maximumsnelheid te houden en worden trajectcontroles uitgevoerd.

Definitieve oplossing

Toch lijkt een definitieve oplossing volgens Veilig Verkeer Nederland ver weg. Gedrag is niet snel veranderd en infrastructurele maatregelen zijn moeilijk te nemen door de hoge kosten. Het aanleggen van bermen of het plaatsen van betonblokken om de banen te scheiden, is volgens de woordvoerder behoorlijk prijzig.