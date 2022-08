Meerdere gewonden bij ongeluk met auto en camper op N9 bij Schoorl

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur. De bestuurder van de auto en twee inzittenden van de camper zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie aan NH Nieuws. Wie de andere twee slachtoffers zijn is niet duidelijk.

Mogelijk wordt morgen meer bekend over de ernst van hun verwondingen. Over de identiteit van de slachtoffers doet de politie op dit moment nog geen uitspraken.

Een fotograaf die kort na de crash op de plek van het ongeluk was, vertelt dat in de camper Duitse toeristen zaten.

Oorzaak ongeluk

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt de komende uren onderzocht voor de afdeling Verkeersongevallen Analyse van de politie. De N9 (Rijksweg) is daarom, ter hoogte van de Burgervlotbrug, voorlopig afgesloten voor verkeer.

Een agent meldt op sociale media dat er in ieder geval 'geen drank en drugs' in het spel was bij de bestuurder van de personenauto. Die zou wel op de verkeerde weghelft zijn beland.