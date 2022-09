Meisje (13) valt van fiets en wordt aangereden op N203, zwaargewond naar ziekenhuis

Een meisje op de fiets is vanmorgen zwaargewond geraakt na een ongeluk op de N203 bij Castricum. Ze is vermoedelijk van haar fiets gevallen, op de rijbaan terecht gekomen en vervolgens aangereden door een auto.

Het meisje reed op het fietspad langs de N203 tussen Limmen en Uitgeest, waar ze ter hoogte van Castricum door nog onbekende oorzaak van haar fiets viel. Ook hoe ze op de rijbaan terecht kwam, is nog onduidelijk.

De ambulance heeft haar zwaargewond meegenomen naar het ziekenhuis. Wat haar toestand is, is niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk. De N203 tussen Castricum en Uitgeest is inmiddels weer vrij voor verkeer.