Dode (20) bij aanrijding tussen touringcar en auto op N9 bij Bergen

Bij een ernstig verkeersongeluk op de N9 bij Bergen tussen een touringcar en een personenauto is een persoon om het leven gekomen. De politie laat weten dat het gaat om een twintigjarige uit IJmuiden. Meerdere andere mensen raakten bekneld in de bus. De N9 blijft tot elf uur vanavond afgesloten voor onderzoek.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vijf op de N9 ter hoogte van Koedijk. Een autobus met daarin zo'n veertig personen botste frontaal op een tegemoetkomende personenauto. De bestuurder van de personenauto is hierbij overleden.

Meerdere personen, waaronder de bestuurder van de touringcar raakten bekneld, vertelt de woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. "Het is nog niet duidelijk hoe die bestuurder er aan toe is, maar hij is aanspreekbaar."

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft de N9 volledig afgezet en doet onderzoek.