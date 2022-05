Coalitie in Enkhuizen wil vertrouwen in politiek herstellen, onder meer met referenda

De nieuwe coalitie in Enkhuizen wil het vertrouwen in de politiek herstellen. Volgens Enkhuizen Vooruit!, SP, CDA en Nieuw Enkhuizen heeft de kiezer een signaal afgegeven, waarmee de partijen de komende vier jaar iets gaan doen.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

"De kloof tussen het gemeentelijk bestuur en de inwoner is groot. Het wantrouwen ook. De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft dat onomstotelijk aangetoond. Dat is een signaal dat niet genegeerd kan en mag worden", zo valt te lezen in het coalitieakkoord 'Met LEF Sociaal & Zakelijk Vooruit!'. Daarmee wordt gedoeld op onder meer het grote verkiezingsucces van Chris Segerius met zijn partij Lijst Segerius. Zijn doel was om eindelijk alle stukken rondom de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand boven tafel te krijgen. Enkele documenten zijn geheim verklaard waaruit volgens de gemeente moet blijken dat er een goede deal met parkontwikkelaar Europarcs is gesloten, maar volgens Segerius is het veel te goedkoop van de hand gedaan. Stukken Enkhuizerzand openbaar Het leverde hem zoveel stemmen op dat hij meer zetels haalde (2), dan hij aan kandidaten had. Dus profiteerden andere partijen van zijn stemmen. Nog voordat de nieuwe gemeenteraad echt begonnen was overleed Segerius plotseling, maar blijft zijn zetel onbezet, waardoor Enkhuizen 16 raadsleden telt. De nog geheime stukken worden door de coaltie uiterlijk 31 december openbaar gemaakt. De partijen willen meer in de wijken aanwezig zijn. Zo krijgen wethouders Jan Franx (Enkhuizen Vooruit!), Wim Hoogervorst (SP) en Win Bijman (CDA) ieder een wijk onder hun hoede, en rouleert dat jaarlijks. Ook komt er een spreekuur voor wethouders. Referendum voor grote besluiten Ook wil Enkhuizen een pilot starten met referenda. Grote besluiten moeten eerst worden voorgelegd aan de inwoners. Hoe dat er in de praktijk komt uit te zien is onduidelijk, maar een mogelijke fusie met Stede Broec en Drechterland wordt genoemd als voorbeeld waarvoor steun van onderaf nodig is voordat zo'n besluit wordt genomen. De coalitie wil de komende vier jaar ook zeker 400 woningen bouwen met een prioriteit voor de wijk Gommerwijk West-West aan de rand van de stad. Er wordt ook gezocht naar locaties voor flexwoningen.

Plan voor parkeerprobleem in 2023 Al jaren zijn er parkeerproblemen in de binnenstad van Enkhuizen. Maar plannen om daar iets aan te doen, zoals betaald parkeren, sneuvelden iedere keer. De nieuwe coalitie zegt uiterlijk 2023 met een plan te komen. "We kunnen en mogen niet langer meer wachten." Maar hoe dat plan er uit komt te zien wordt niet duidelijk uit het coalitieakkoord. Al lijkt betaald parkeren wel bespreekbaar te zijn. "Hierbij kijken we creatief naar alle mogelijkheden en willen we ervoor zorgen dat er voor inwoners en bedrijven geen parkeerkosten zijn of deze tot een minimum beperken." CDA-fractievoorzitter Gerhard van Galen laat in een reactie weten heel tevreden te zijn met het coalitieakkoord. "Onze ambities zoals het bouwen van woningen en het dempen van lokale lasten zien we erin terug. En met wethouder Win Bijman, die 10 jaar ervaring heeft als bestuurder in Koggenland, hebben we een lot uit te loterij getrokken. Alle partijen vullen elkaar uitstekend aan, we hebben er alle vertrouwen in. Het akkoord wordt 31 mei in de gemeenteraad besproken.