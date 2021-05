'Oude politiek keert weer terug in Enkhuizen: coalitiebesprekingen zijn al gestart'

Een wethouder die opstapt, partijen die het vertrouwen opzeggen in het raadsbreed akkoord. Het is de afgelopen weken onrustig in de Enkhuizer politiek. Met als meest recente voorbeeld het explosieve debat van afgelopen maandag waar de emoties hoog opliepen. Met als belangrijkste vraag: wat gaan de inwoners merken van een verscheurde raad?

En daar bleef het niet bij. "Het was heel normaal dat als je te kritisch was als lid van een coalitiepartij je werd gebeld door de burgemeester of een wethouder. Dan moest je weer in het gareel, dat was de cultuur." En daar kwam volgens Koning een einde aan door het raadsbreed akkoord. Al merkte hij de laatste tijd wel dat de sfeer veranderde.

Het is niet de enige parallel die Koning ziet tussen Enkhuizen en de landelijke politiek. Want de werkwijze van het huidige kabinet zag hij ook lang in de West-Friese stad. "Jarenlang was het dualisme ver te zoeken. Er lagen hier sinds jaar en dag ook dichtgetimmerde coalitieakkoorden. Achter de schermen overlegden de coalitiepartijen met hun wethouder op de maandagen. Daar werd alles in petit comité afgetimmerd. Dan wisten de wethouders al hoe het af zou lopen, en kreeg de oppositie geen voet aan de grond."

We bespreken het met Jaap Koning. Voormalig D66-raadslid, fractievoorzitter, formateur en één van de grondleggers van het raadsbreed akkoord . Met dat laatste was Enkhuizen uniek in Nederland. Omdat het niet lukte om een coalitie te smeden werd gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen waarin alle partijen het voor het zeggen hebben. "Je ziet dat formateur Tjeenk Willink dit landelijk ook doet. Eerst de problemen definiëren, en dan de mensen erbij zoeken. Zo hebben wij dat ook gedaan."

SP en VVD wilden wethouder leveren

Volgens de Enkhuizer werd dat vooral duidelijk na het vertrek van wethouder Erik Struijlaart die geen vertrouwen voelde van de raad en zijn collega's in het college. "Er waren partijen die al wethouders hadden die warm liepen. De SP was hun machtspositie door het raadsbreed akkoord kwijt geraakt, en waren verbolgen dat ze geen wethouder hadden. Dus die wilden Marcel Olierook, die in 2017 nog als wethouder was weggestuurd, weer naar binnen loodsen. En de VVD vond dat zij een wethouder moesten leveren, aangezien Struijlaart ook van die partij was. Dat is het oude denken, oude politiek."

Partijen stappen uit akkoord

Uiteindelijk werd door een meerderheid van de raad besloten dat een derde wethouder niet nodig was tot aan de verkiezingen van volgend jaar. Het leidde ertoe dat de SP, de VVD en Enkhuizen Vooruit uit het raadsbreed akkoord stapten en verder gaan als oppositie 'omdat het niet meer verantwoord was de stad op deze wijze te besturen'. Maar volgens Koning is niet het systeem het probleem, maar juist de raad zelf. "Die heeft z'n positie niet goed ingenomen. Die had het college moeten controleren. Scherper op dossiers moeten zitten. Vergis je niet, er zitten drie zeer getrainde wethouders en de raad is eigenlijk geen partij voor hen."