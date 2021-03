Wethouder Struijlaart stapt op: "Ontbreken coalitie maakt besturen ingewikkeld"

Erik Struijlaart was sinds april 2017 wethouder voor de gemeente Enkhuizen. De afgelopen vier jaar heeft Struijlaart veel energie gestoken in het vlot trekken van een aantal lang lopende dossiers zoals het Recreatiegebied Enkhuizerzand, de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Gommerwijk West-West en het onlangs in de gemeenteraad besproken parkeer- en verkeersplan voor de binnenstad.

Struijlaart zegt dat hij zich altijd met veel enthousiasme heeft ingezet voor de stad en de gemeente. "Enkhuizen is een prachtige stad met veel potentie", zegt hij. "Maar ook met dossiers die veel ambtelijke aandacht vereisen." Als voorbeelden daarvan benoemt hij het nieuwe Enkhuizerzand, maar ook verkeer en betaald parkeren, tiny houses en de komst van een geitenhouderij bij een woonwijk.

"Het ontbreken van een coalitie maakt besturen ingewikkeld", aldus Struijlaart. "Juist als het gaat om communicatie en besluitvorming. Deze projecten belanden in een volgende fase. Ik gun de inwoners van Enkhuizen een wethouder die daar, met volledige steun, mee aan de slag kan gaan."

Bezwaren voor geitenhouderij

In zijn functie als wethouder was Struijlaart onder meer verantwoordelijk voor de vergunning van een nieuwe geitenhouderij aan de rand van de wijk Kadijken. Bewoners waren het niet eens met de komst en dienden bezwaar in bij het gemeentebestuur. Eind januari waren er al 60 bezwaren binnen gekomen.

Margreet Keesman, fractievoorzitter van de SP in Enkhuizen, vertelde eerder aan NH Nieuws dat het besluit over de geitenhouderij een tijd achter is gehouden voor de gemeenteraad. "Het besluit is genomen op 23 december en het is pas op 6 januari gepubliceerd. Dus nu worden burgers van Enkhuizen twee weken ontnomen om bezwaar in te dienen."

De lokale fractie van de SP diende tijdens de gemeenteraadsvergadering in januari een motie van afkeuring in. Afgelopen week werd nog een motie van treunis ingediend tegen Struijlaart, maar deze werd niet aangenomen.