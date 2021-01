Al zestig bezwaren tegen komst geitenhouderij

De wethouder zit in z'n maag met de zaak. Op vragen van de SP tijdens de raadsvergadering zei hij niet anders kon dan in december een omgevingsvergunning te verlenen. "We konden die helaas niet weigeren. Anders zouden de aanvragers een schadevergoeding kunnen indienen."

Veel verzet

In Enkhuizen is veel rumoer ontstaan over het afgeven van de vergunning. Uit een rapport van de GGD blijkt namelijk dat omwonenden binnen twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben. In de provincie geldt daarom sinds eind 2018 een verbod.

Alleen werd deze aanvraag voor de zogenoemde geitenstop gedaan, waardoor de gemeente door de rechter gedwongen werd die in behandeling te nemen. Volgens de wethouder was er juridisch geen mogelijkheid om de omgevingsvergunning af te wijzen.

Maar volgens de tegenstanders stelt het college daarmee het belang van de initiatiefnemers boven die van de gezondheid van veel omwonenden. "Het is een heel complexe zaak", zo legde de wethouder uit, die de raadsleden ook nog aanbood om volgende week in gesprek te gaan met de jurist van de gemeente voor meer tekst en uitleg.

Gemeente hoopt op Raad van State

"Ik hoop dat we de bezwaren mee kunnen nemen naar de Raad van State waar we nog een zaak hebben lopen over het bestemmingsplan", vervolgde Struijlaart. Want ook daarover bestaat verschil van mening tussen het college en de aanvragers. Die zaak moet voor eind april voorkomen, maar staat nog niet gepland.