Onrust in Enkhuizen door mogelijke komst geitenhouderij naast woonwijk

ENKHUIZEN - Al jaren is er sprake van de komst van een geitenhouderij aan de rand van de stad. Sinds het begin is er veel bezwaar vanwege verhoogde gezondheidsrisico's voor omwonenden, ook het college was tegen. De verbazing is dan ook groot bij inwoners, nu blijkt dat een vergunningaanvraag is goedgekeurd. Verschillende partijen proberen nu zo veel mogelijk buurtbewoners te overtuigen om een bezwaar in te dienen.

Om die reden heeft de provincie Noord-Holland sinds december 2018 een geitenstop. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om een geitenhouderij te beginnen of uit te breiden. Maar omdat deze vergunningaanvraag voor die tijd is ingediend, moesten de burgemeester en wethouders er nog een besluit over nemen.

Het is een besluit waar de gemeenteraad niet over is geïnformeerd, zo vertelt Margreet Keesman van de SP Enkhuizen. "Het besluit is genomen op 23 december en het is pas op 6 januari gepubliceerd. Dus nu worden burgers van Enkhuizen twee weken ontnomen om bezwaar in te dienen."

Het zou gaan om een geitenhouderij met 2.000 geiten in een stal aan de Elsenburg. Dat alles is afgelopen maand in een stroomversnelling geraakt. Na verschillende rechtszaken werd de gemeente gedwongen een besluit te nemen over de omgevingsvergunning. En die is nu verleend.

Jeroen Klinkert is één van die buurtbewoners. Ook hij gaat bezwaar indienen vanwege de gezondheidsrisico's. Maar hij betwijfelt of een bezwaar genoeg is. "Het hele handelen van de gemeente Enkhuizen vind ik niet sterk. Er is toch een vergunning verleend, die hadden ze kunnen weigeren. Nu kun je bezwaar maken, maar ik vraag me af of dat genoeg is."

Verbazing is groot

Wie die strijd volop wil aangaan, is Hans Voorend. Hij is voorman van Comité Geen Geitenhouderij in Enkhuizen. "Heel Enkhuizen is de klos dankzij een collegebesluit. Het zal u niet verbazen, wij zullen ons verzetten tegen het besluit", zegt hij.

De verbazing is groot, omdat volgens Voorend de hele gemeenteraad 'in december 2018 al vond dat die geitenhouderij er niet moest komen'. Ook het college was altijd tegen de komst van een geitenhouderij geweest. Wat hen nu anders doet besluiten, is gissen voor fractievoorzitter Margreet Keesman en comitélid Hans Voorend.

Dinsdag is een raadsvergadering en fractievoorzitter Margreet Keesman wil zich daarin richten tot verantwoordelijk wethouder Erik Struijlaart. "Ik zal dinsdag de wethouder er weer naar vragen of het niet verlenen van de vergunning ook een optie was."

Gezondheidsrisico's door corona

Zowel Keesman als Voorend hopen de komst van de geitenhouderij terug te draaien op grond van de gezondheidsrisico's. "Wij denken echt dat in deze tijd van de coronapandemie - en alle longproblemen die dat met zich meebrengt - dat dat een argument is waarom je geen geitenhouderij naast een woonwijk zou willen", aldus Keesman.

Daar sluit Voorend zich bij aan. "Het punt waarop we kans maken, is het gezondheidsaspect. Andere gemeenten in Nederland zeggen: wij weigeren dit soort vergunningen vanwege gezondheidsrisico's. Het college in Enkhuizen geeft gewoon de vergunning af en laat de mensen vallen. Dat vind ik een verschrikkelijke zaak."