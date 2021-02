Partij voor de Dieren wil dat Provincie in actie komt tegen komst geitenhouderij

ENKHUIZEN - De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de Provincie in actie komt om de komst van een geitenhouderij tegen te houden. De gemeente Enkhuizen verleende daarvoor eind december een omgevingsvergunning, tegen het zere been van veel omwonenden.

Uit onderzoek zou blijken dat omwonenden binnen twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogde kans op een longontsteking hebben. Daarom geldt er ook een stop op uitbreidingen en nieuwe initiatieven. Alleen is de aanvraag in Enkhuizen daarvoor al gedaan waardoor de gemeente werd gedwongen die in behandeling te nemen. En dat leidde dus tot het verlenen van een omgevingsvergunning, wat in de omgeving tot onrust leidde.

Er bleken eerder al zestig bezwaren te zijn ingediend, en via vragen aan Gedeputeerde Staten probeert nu ook de Partij voor de Dieren de komst van de geitenhouderij tegen te houden. Net als de omwonenden en de SP, wijzen ze op een rechterlijke uitspraak in de gemeente De Ronde Venen. Daar werd een vergunning geweigerd vanwege de schadelijke effecten voor de gezondheid.

Partij voor de Dieren wil actie van provincie

Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren roept de Provincie op in actie te komen. Door onder meer in gesprek te gaan met de gemeente Enkhuizen over de mogelijkheden de vergunning in te trekken. En daarnaast de mogelijkheden te onderzoeken om zelf de komst van de geitenhouderij te blokkeren.

De bezwaartermijn loopt tot 17 maart. Daarna moet de gemeente een besluit nemen over de ingediende zienswijzen. De Partij voor de Dieren vraagt de Provincie dan ook voor die tijd met antwoorden te komen.