Vergadering raad Enkhuizen loopt uit de hand: "Dit is disrespect voor de democratie"

Amper twintig minuten duurde de vergadering van de Enkhuizer gemeenteraad. Maar dat was genoeg voor het nodige politieke vuurwerk. De SP, VVD en Enkhuizen Vooruit hadden een extra bijeenkomst aangevraagd. Toen bleek dat een meerderheid dat niet zag zitten, ontplofte het debat.

SP, VVD en Enkhuizen Vooruit wilde weten wat er gerealiseerd was van de plannen, die in het raadsbrede akkoord gemaakt waren door alle partijen voor de periode 2018-2022. Daarvan zei het college eerder al dat er te weinig tijd was om nu al een volledig overzicht te geven, met het verzoek dit punt naar het najaar te verplaatsen. En daar was een meerderheid van de raad het mee eens. Omdat er verder geen agendapunten waren, sloot burgemeester Eduard van Zuijlen daardoor de vergadering, waarna dit gebeurde. Tekst gaat verder onder de video:

Vergadering gemeenteraad Enkhuizen ontploft - NH Nieuws

Met name VVD-fractievoorzitter Derrick Stomp ontstak in woede richting de burgemeester. "Wat u nu doet is, via een trucje, dit onderwerp niet behandelen. Dit is disrespect voor de democratie." Maar dat was volgens de burgemeester niet het geval. "Het is volstrekt regulier dat de meerderheid de agenda moet vaststellen. Dat is geen trucje van uw voorzitter, maar dat is zoals het geregeld is." Ook fractievoorzitter Margreet Keesman van de SP noemde het "ongehoord, en onacceptabel." Burgemeester verlaat vergadering De burgemeester verliet vervolgens de digitale vergadering omdat hij die had gesloten, maar de raadsleden kibbelden nog minuten lang zonder hem verder. Totdat opeens de verbinding helemaal werd verbroken en de vergadering abrupt tot een einde was gekomen.

Quote Heeft het college wat te verbergen? VVD Enkhuizen

In een verklaring op hun website laat de VVD weten niet akkoord te gaan met de gang van zaken. "Schijnbaar wilt het college in Enkhuizen niet met de billen bloot. Waarom willen zij nu geen openheid van zaken geven en wat hebben zij te verbergen? Een kwalijke zaak. Wij zijn hier niet blij mee en zullen het hier ook zeker niet bij laten."