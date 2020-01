Enkhuizen kampt met groeiend parkeerprobleem: "Je gaat nu fout parkeren en dat is logisch"

ENKHUIZEN - Het is bij Enkhuizers uit de binnenstad elke dag gezeur: ze kunnen hun auto nauwelijks dichtbij huis parkeren. Vooral 's avonds is het lang zoeken naar een plekje. Het gevolg is vaak fout parkeren en een bekeuring of verder weg parkeren en een stuk naar huis lopen.

Bewoners rondom de Karnemelksluis, het Verlaat en de Noorder Havendijk zijn regelmatig de dupe als het gaat om parkeren. Niet alleen de blauwe zone-plekken zijn aan het einde van de middag bezet, ook vergunninghouders zijn vaak de klos, laten buurtbewoners weten. In de binnenstad kijken ze niet meer op van een auto op de stoep. "Een heleboel mensen rijden hier een paar rondjes en die kunnen hun auto niet kwijt. Mensen gaan dan fout parkeren, wat ook een logisch gevolg is, want je moet toch je auto kwijt."

NH Nieuws

Verschillende bewoners merken op dat de parkeerproblemen de laatste jaren zijn toegenomen. Als één van de mogelijke redenen noemen ze de bouw van woningen en appartementen, want daar is in de historische binnenstad nog her en der plek voor. Waaronder op een voormalig parkeerterrein aan de Vijzelstraat, maar daar zijn ter compensatie tot op heden nog geen parkeerplekken voor teruggekomen. "Je merkt dat er veel appartementen gebouwd worden. Dat is van deze tijd en dat moet ook kunnen, maar dan moet er wel genoeg parkeergelegenheid zijn", aldus een bewoner van de Karnemelksluis. En zijn buurman laat weten: "Het is prachtig dat hier appartementen komen, dat juich ik alleen maar toe. Maar de auto's die daar nu geparkeerd staan, kunnen straks niet meer terugkomen."

Quote "Het hele straatbeeld gaat eraan bij ons voor de deur" Frank - inwoner Enkhuizer binnenstad

Veel inwoners betreuren de situatie en een enkeling legt zich erbij neer. "Als je later bent dan 16:00 uur, dan wordt het moeilijk om bij je huis te parkeren", vertelt een bewoner van de Vissersdijk. "Dan moet je incalculeren dat je iets verder moet, dat hoort een beetje bij Enkhuizen." Maar de meeste inwoners kunnen geen positieve draai geven aan de situatie. Zo is Frank de afgelopen twee maanden twee keer bekeurd voor fout parkeren. "Dat is eerder mazzel, want ik had er veel meer kunnen krijgen", vertelt hij. "Ik heb gisteren een brief gestuurd naar de burgemeester en de wethouder die over parkeerbeleid gaat, want ik kon weer nergens staan." Tekst gaat verder onder de afbeelding