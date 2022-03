Lijst Segerius té succesvol en moet zetel afstaan: 'Het kan me niet schelen'

En dus komt hij nu in de raad, en gaat proberen het stuk openbaar te krijgen. Twee andere partijen: Enkhuizen Vooruit! en de Piratenpartij willen het ook. En juist die partijen kenden ook goede verkiezingen. "Dat is de enorme betekenis van deze verkiezingen", aldus Segerius.

Meermaals vroeg hij om onderbouwing waarom de grond met een waarde van 30 miljoen euro is verkocht voor 335.000 euro. Maar het document waaruit moest blijken dat het een goede deal is, is tot op de dag van vandaag geheim , omdat het de gemeente zou kunnen schaden. "Ik ben genegeerd, er is nooit serieus ingegaan op mijn bezwaren. En ik heb nu een groep mensen gevonden die zei: zoek het uit."

De Enkhuizer heeft namelijk zijn doel bereikt. Als luis in de pels volgt en schrijft hij al jaren over de lokale politiek in zijn gemeente. En daarbij richt hij zijn pijlen de laatste jaren op de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand. Volgens de gemeente marktconform aan projectontwikkelaar EuroParcs verkocht, maar volgens hem verkwanseld door de raad en het college van Enkhuizen.

Segerius kan zelf wel lachen om de unieke situatie, vertelt hij aan WEEFF/NH Nieuws: "Ik hoop dat ze de zetel met veel wijsheid gaan gebruiken. Maar ik blijf ze adviseren. Wie die zetel krijgt kan me niet schelen. Het interesseert me niet."

Niet iedereen is enthousiast over de entree van Segerius in de raad. Zo sprak SP-lijsttrekker Margreet Keesman over proteststemmen. "Het is net als wat je in de landelijke politiek ziet: Forum voor Democratie, PVV. Die zeggen: 'De politiek deugt niet'. Het zijn proteststemmen die hier gestemd hebben."

In reactie trekt Segerius fel van leer. "De SP weet niet wat er speelt. Tragische onwetendheid. Als dit een protest is, dan is het een protest tegen geheimdoenerij. Tegen pure machtspolitiek van de SP en achterkamertjes gedoe. Dat vind ik geen slecht protest."

Wie krijgt de zetel?

Grote vraag is wie de zetel krijgt die Segerius weer moet inleveren. Het leidde gisteren tot de nodige verwarring. Vandaag leek het erop dat die naar de PvdA ging. Die partij stond eerst namelijk op één zetel, maar nu op twee.

Maar volgens een woordvoerder van de gemeente is dat niet één op één zo te vertalen. Er was sprake van zes restzetels. En zo blijkt in ieder geval de Piratenpartij ook te hebben geprofiteerd van de teruggegeven zetel. Die partij had namelijk zelf in eerste instantie niet genoeg stemmen om in de raad te komen, maar behaalde uiteindelijk toch een zetel.

Voor Segerius maakt het dus niet uit. Hij zit in de raad en kan aan de slag met wat hij al langere tijd wil. Proberen duidelijkheid te krijgen over de deal rondom het Enkhuizerzand.