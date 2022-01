SP zet 'flexflats' Enkhuizen opnieuw op de agenda

De wens om voor 'spoedzoekers' tijdelijke woningen te bouwen, laat de West-Friese afdeling van de SP niet los. De komst van twee 'flexflats' in Enkhuizen zou de ergste woningnood in Enkhuizen moeten wegnemen. En daarom probeert de partij het plan opnieuw de agenda te etten.

Deze tijdelijke flats zouden moeten komen te staan in Gommerwijk West-West, de wijk waarvoor al een bestemmingsplan klaarligt. Op verzoek van de SP heeft Centrada, een woningcorporatie uit Lelystad, aan belangstellende raadsleden onlangs een presentatie gehouden over de projecten 'Wonen bij Lars' en 'Wonen bij Lily'.

Flexflats staan al in Lelystad

In Lelystad zijn onder deze naam 152 verplaatsbare woningen gerealiseerd, bedoeld voor aan Lelystad gebonden woningzoekenden die met spoed woonruimte nodig hebben. Ook in Amsterdam wordt een vergelijkbaar project uitgevoerd.



Margreet Keesman, fractievoorzitter in Enkhuizen, ziet deze flats ook graag in Enkhuizen komen. Het idee is dat de flats tijdelijk worden neergezet. In ieder geval tot het moment dat de bouw van de nieuwe wijk is afgerond. Er wordt een initiatiefvoorstel voorbereid, dat in februari in de Enkhuizer raad moet worden behandeld.

57 daklozen in Enkhuizen

Keesman: "Ik weet dat er meerdere partijen enthousiast zijn over dit plan. We weten dat er in Enkhuizen minstens 57 mensen dakloos zijn. En dat zijn alleen de mensen die zich hebben aangemeld voor hulp. Dat vinden wij onacceptabel. Het beeld dat dit probleem zich alleen in de grote stad afspeelt, is allang achterhaald. Daarnaast zijn er veel jongeren die momenteel niet aan een woning kunnen komen, dus hier komen twee problemen samen. Dit moet gewoon gebeuren, klaar."





Een eerder initiatief om deze flats te realiseren, haalde het niet, vanwege het bestaande bestemmingsplan van Gommerwijk West-West. Keesman: "Ik ga een brief schrijven aan Provinciale en Gedeputeerde Staten. Er staan twee flats op het bestemmingsplan. Dat kan gemakkelijk worden veranderd in flexflats. Regelgeving mag daklozen en woningzoekenden niet in de weg staan."