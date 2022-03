Aanleg openbaar gebied Enkhuizerzand duurt langer dan gedacht: plannen ongewijzigd

De aanleg van het openbaar gebied van recreatiegebied Enkhuizerzand duurt langer dan eerder gedacht. Voorjaar 2021 werd eerder al maart 2022. En uit navraag blijkt dat ook deze deadline niet haalbaar is.

Het nieuwe stuk strand van 1.250 meter lang. - NH Nieuws

De ontwikkeling van het recreatiegebied bestaat uit drie onderdelen: een camping, een openbaar gebied en een vakantiepark met 160 huisjes. De camping werd in juli 2020 officieel geopend, daarna zou gestart worden met de aanleg van het openbaar gebied met onder meer een kustboog met een strand van 1.250 meter. Raad van State "Het zou mooi zijn als we het openbaar gebied in het voorjaar van 2021 kunnen openen", zei EuroParcs-directeur en ontwikkelaar Andries Bruil toen nog. Maar nadat tegenstanders een beroep instelde bij de Raad van State tegen delen van de plannen bleek dat al snel onhaalbaar. Augustus vorig jaar oordeelde de Raad van State dat het plan op onderdelen moest worden aangepast, maar kon de ontwikkelaar verder. Streven was om maart van dit jaar dan echt te starten, maar het echte werk laat voorlopig op zich wachten. "Werk aan het openbaar gebied is afhankelijk van de vergunning voor de kustboog. Daarvoor wordt nu de laatste hand gelegd aan vergunningsaanvraag bij Rijkswaterstaat. Daarna moeten we wachten tot de vergunning wordt afgegeven, aldus EuroParcs-woordvoerder Ron Moerenhout Kustboog nog steeds gepland Er waren twijfels gerezen of de beloofde kustboog en strand er nog wel zouden komen. Maar die staan dus nog steeds in de planning. "Het is een belangrijk onderdeel van het openbaar gebied. De kustboog moet namelijk zandafslag voorkomen van het nieuwe te realiseren strand", aldus Moerenhout.

Vakantiepark Bij de opening van de camping, bijna twee jaar terug, hoopte EuroParcs-directeur Andries Bruil op 2025 of 2026. Maar of dat nog realistisch is, is maar de vraag. Er mag namelijk pas met de bouw worden begonnen als het openbaar gebied is afgerond. Bovendien moeten zaken uit het originele plan door de uitspraak van de Raad van State nog worden aangepast legt Ron Moerenhout uit. "De gemeente werkt aan reparatie van het bestemmingsplan, zodat de te realiseren recreatiewoningen op het vakantiepark kunnen worden gebruikt als de voorgeschreven natuurcompensatie (moeras van twee hectare) is geregeld. De planning is dat dit reparatieplan na de verkiezingen wordt vastgesteld door de gemeenteraad. "