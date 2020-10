"Ik wil weten waarom iets dat 30 miljoen waard is, voor 335.000 euro is verkocht"

ENKHUIZEN - Hoe kan het dat grond van de gemeente met een vermoedelijke waarde van zo'n 30 miljoen voor 335.000 euro is verkocht een projectontwikkelaar? Op die vraag krijgt Chris Segerius maar geen antwoord. Niet van het college en niet van de raad. Met als reden: de documenten zijn geheim verklaard.

Al jaren is de Enkhuizer een luis in de pels van de lokale politiek. Hij houdt een blog bij en heeft zich vastgebeten in het dossier Enkhuizerzand: het recreatiegebied dat wordt ontwikkeld. Deze zomer is daar een gloednieuwe camping geopend, er wordt gewerkt aan een stuk openbaar gebied met een strand, en er moet nog een vakantiepark met 160 huisjes verrijzen. "Als je dit gebied doorverkoopt aan particulieren, en dat is de bedoeling, is het 30 miljoen waard. En het is aan Orez B.V. verkocht voor 335.000 euro. En ze moeten er ook veel voor doen. Maar daartussen zit een groot verschil. Ik wil weten waar dat verschil uit verklaard kan worden." Iets te verbergen Segerius kreeg geen antwoord op zijn vraag en hoopte duidelijkheid te krijgen door de exploitatieopzet en het taxatierapport op te vragen. Maar de gemeente wees dat verzoek af, omdat de stukken geheim waren verklaard. "Kennelijk wil men iets verbergen. Ze willen niet dat we kunnen controleren waarom dit hele gebied is verkocht aan bedrijf zonder geld, personeel of ervaring."

Quote "Openbaarheid is één van de fundamenten van de democratie" chris segerius

De Enkhuizer voelt zich af en toe een roepende in de woestijn, maar toch vindt hij het belangrijk om de informatie openbaar te krijgen. "Openbaarheid is één van de fundamenten van de democratie. Als je dat wegneemt, komt de democratie in gevaar. Ik snap wel dat heel veel mensen zeggen: 'Het bestuur interesseert me niks, kan me niet schelen wat voor maatregelen ze nemen'. Maar als je je daar niet sterk voor maakt, dan gaan we de verkeerde kant uit. Een kant uit van een sterke man die het allemaal wel even zal regelen."



Reactie gemeente Enkhuizen "De belangrijkste reden voor het niet openbaar maken van financiële stukken tijdens de looptijd van projecten is meestal mogelijke marktbeïnvloeding. Zowel de ontwikkelaar als de gemeente hebben een financieel belang bij het niet bekend worden van de financiële kaders bij het verstrekken van opdrachten aan derden. Bij een 'open begroting' kunnen onderaannemers immers hun offerte afstemmen op het begrote bedrag. Dat komt de marktwerking gedurende het project niet ten goede. Daarnaast bevat de inhoud van financiële aanbestedingsstukken concurrentiegevoelige informatie van de marktpartij. De belangen van de marktpartij kunnen geschaad worden bij het openbaar worden hiervan. Partijen geven over het algemeen geen toestemming voor openbaarmaking. Tegenover de verkoop en ontwikkelingen van gebieden komt onder de streep een uitkomst te staan. In algemene zin maken verschillende aspecten deel uit van een totaal ontwikkelingscontract. Niet alleen een grondprijs dus. Een overeenkomst bevat dus meerdere (financiële) componenten. Aangezien de overeenkomst in verband met voornoemde redenen geheim is verklaard, kunnen wij hier op dit moment niet nader op ingaan. Bij aanvang en ook tussentijds wordt de gemeenteraad onder geheimhouding geïnformeerd en over een raadsvoorstel besloten. Gebruikelijk is dat na afronding van het project de geheimhouding wordt opgeheven en verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad."

Gemeenteraad reageert niet Met een brief aan de gemeenteraad probeerde Segerius via de raadsleden om de geheimhouding te laten opheffen, maar zonder succes. "Ik heb niks ontvangen: geen reactie, geen mail, niks. Eén partij heeft vrijblijvend gereageerd, maar geen actie ondernomen. Zij moeten de geheimhouding ook bekrachtigen en dat is niet gebeurd. Dit is gewoon plichtsverzuim." Vandaag is er een hoorzitting bij de gemeente waarin Segerius zijn bezwaar mag toelichten op het niet openbaar maken van de exploitatieopzet en het taxatierapport. Al heeft hij er geen vertrouwen in dat hij de stukken nu alsnog gaat krijgen. "En dan moet ik naar de rechter, en kan de gemeente in hoger beroep. En dan ben ik 10.000 euro armer en dan heb ik de stukken nog niet gezien. Als de raad niet wil meewerken en het hoogste orgaan zegt: 'het interesseert het me niets', dan heeft het geen zin. Ik ga niet naar de rechter." Bekijk hier de reportage die we maakten over de geheimhoudingen bij gemeente, met ook het verhaal van Crhis Segerius.

