Onduidelijkheid over naderend akkoord Enkhuizerzand: "Wij weten niks van gesprekken"

ENKHUIZEN - Zijn de bezwaren over het ontwikkelen van recreatiegebied Enkhuizerzand nu wel of niet van de baan? Volgens ontwikkelaar Droomparken en wethouder Erik Struijlaart zijn er goede gesprekken geweest en is er goede hoop dat het verzet hiermee voorbij is. Dit tot verbazing van de IJsselmeervereniging en het Comité tot Behoud van het Enkhuizerzand.

Droomparken

"Wij weten niks van gesprekken en onze bezwaren zijn er nog steeds. Dit is pure bluf", aldus Cees Miedema van het comité. Ook voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg, is verbaasd. "De gesprekken zijn constructief, maar zo ver zijn we nog niet. De wens is misschien de vader van de gedachte." In een brief aan de gemeenteraad schrijft directeur Andries Bruil van Droomparken dat er de afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met de partijen die zich verzetten, en dat er gewerkt wordt aan de laatste wijzigingen van het bestemmingsplan. "Wij verwachten dat als gevolg hiervan dat inwoners en stakeholders geen beroep zullen indienen tegen het bestemmingplan." Zaak bij Raad van State gaat door Ook wethouder Struijlaart sprak gisteren tijdens een commissievergadering uit goede hoop te hebben dat de gang naar de Raad van State hiermee van de baan is. Maar niets lijkt vooralsnog minder waar. Vandaag werd duidelijk dat de zaak die het Comité en de IJsselmeervereniging hebben aangespannen op 30 november dient. "Ons bezwaar dat de camping al is gebouwd op een plek waar dat volgens ons niet mag is er nog steeds", zegt Auke Wouda namens de IJsselmeervereniging. Datzelfde geldt voor het Comité tot Behoud van het Enkhuizerzand. "Ook is er mogelijk sprake van verontreinigde grond. Dat moet eerst onafhankelijk worden onderzocht. De wethouder kan het mooi vertellen. Maar zolang hier geen duidelijkheid over is, zijn we niet akkoord. En als hij ons wil uitnodigen voor een gesprek, dan ontvang ik die graag", aldus Cees Miedema. Lees verder onder het artikel.

Andere bezwaarmakers wel akkoord Erfgoedvereniging Heemschut heeft laten weten akkoord te zijn met het plan voor de ontwikkeling van een openbaar buitengebied en een vakantiepark met 160 huisjes nabij de IJsselmeerkust, naast de al aangelegde camping. Ook het naastgelegen Zuiderzeemuseum is tevreden met de aanpassingen. En de provincie, die de plannen eerder nog blokkeerde omdat die met name het vakantiepark te groot vond, was eerder ook al akkoord.

Reactie Droomparken In een reactie laat een woordvoerder van Droomparken weten: "Er is gesproken met een vertegenwoordiger van het Comité. Het klopt dat dit niet Cees Miedema is geweest. Verder geven wij in de brief aan dat er op een aantal punten nog geen draagvlak is en aandacht behoeft, maar dat we eraan werken om hier zo veel mogelijk alsnog aan tegemoet te komen. En wij verwachten dat alle stakeholders dan toch tevreden zullen zijn."

Miedema blijft erbij dat het Comité niet betrokken is geweest bij gesprekken. "Vermoedelijk denken ze dat de IJsselmeervereniging namens ons spreekt, maar dat is niet zo." Iets dat ook de Auke Wouda van de IJsselmeervereniging denkt. "Al hebben we duidelijk gezegd dat we alleen namen onszelf spreken." Het gewijzigde bestemmingsplan van het Enkhuizerzand wordt volgende week besproken in de gemeenteraad.