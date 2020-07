Enkhuizen heeft een nieuwe camping: 'Wordt al 30 jaar gesproken over dit project'

ENKHUIZEN - Jaren werd erover gesproken, maar vandaag werd dan toch echt de nieuwe camping Enkhuizer strand geopend. Het is het eerste deel van de herontwikkeling van het recreatiegebied waar flink wat verzet tegen was en is. Toch lijken inmiddels meerdere tegenstanders overstag te gaan.

Afgelopen maart werden de vaste campinghouders al naar hun nieuwe onderkomen verplaatst. Inmiddels zijn er ook kampeerplaatsen bijgekomen, chalets en worden de glamping tenten ieder moment verwacht. "Voor ons bijzonder, maar vooral ook voor Enkhuizen, want er wordt al dertig jaar over het project gesproken", zegt directeur Andries Bruil van projectontwikkelaar Droomparken. Wethouder Erik Struijlaart beaamt het. "Dit is een ontzettend belangrijk moment. We zijn blij dat na jaren van voorbereidingen de eerste stappen genomen zijn." De volgende stap is het opknappen van het openbaar gebied met een strand en vervolgens de bouw van een vakantiepark. En met name tegen die laatste is veel verzet. De provincie blokkeerde de plannen van de gemeente zelfs, en ook andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld het Zuiderzeemuseum maakten bezwaar. Herstelplan goed ontvangen Droomparken startte een participatietraject waarbij mensen mochten meedenken, en de gemeente verwerkte dit in een herstelplan. Daarin staat dat de vakantiehuisjes niet meer in het water worden gebouwd, en het aantal terug wordt gebracht van 200 naar 160. Gisteren liet de weten provincie akkoord te zijn, en ook andere partijen lijken overstag te zijn.

Quote We werken naar een oplossing toe erik struijlaart, wethouder enkhuizen

"Ik denk dat als je transparant en open bent, en te luisteren. En dat te implementeren in een plan, dat daar draagvlak van komt", vertelt de Droomparken-directeur. "We denken dat we in goed overleg aan de wensen van het Zuiderzeemuseum grond kunnen geven. Dat geldt ook voor Heemschut en de IJsselmeervereniging. Er vinden constructieve gesprekken plaats, we werken naar een oplossing toe", aldus wethouder Struijlaart. Zuiderzeemuseum verwacht oplossing Aan NH Nieuws laat Erfgoedvergeniging Heemschut weten dat de gesprekken goed verlopen en dat er 'goede hoop is op een oplossing'. Een woordvoerder van het Zuiderzeemuseum zegt dat rekening is gehouden met de bezwaren van het museum. "Bij een aantal onderdelen is nog geen overstemming. Daarover wordt nu overleg gevoerd met de verwachting dat het tot een oplossing zal leiden." De IJsselmeervereniging daarentegen is nog niet overstag en kondigde eerder al aan naar de Raad van State te stappen om de plannen tegen te houden. Tekst gaat verder onder de foto's

Opening Camping Enkhuizer Strand WEEFF / Peter Goedhart

De eerste campingasten hebben inmiddels hun intrek genomen. Zo ook vader en zoon David en Tjerdo Romo Ramos uit Almere. Zij waren de allereerste met hun caravan. "Het bevalt tot nu toe goed. Het is nu nog rustig, maar het wordt komend weekend drukker. Alles wordt netjes opgelost, er staat een hele lieve vrouw in de lobby." De camping is namelijk nog niet helemaal af. Zo moeten er op plekken nog wegen worden aangelegd, en ook meerdere chalets bijkomen. "Belangrijkste was dat we de mensen van de oude camping hier naartoe verplaatst hebben. Die wilden we voor de zomer hier laten recreëren. Dat is gelukt. En de rest bouwt zich tot aan de bouwvak en vier weken na de bouwvak af", vertelt Bruil. Project 2025 of 2026 klaar Grote vraag is hoe planning nu verder verloopt. Wethouder Struijlaart blijft voorzichtig. "Het zou mij een lief ding waard zijn als het openbaar gebied in de komende twee jaar gerealiseerd wordt." Over het vakantiepark durft hij zich niet uit te spreken. Droomparken-directeur Bruil vult aan: "Ik weet niet of de procedures zo snel kunnen. Maar het zou mooi zijn als we het openbaar gebied in het voorjaar van 2021 kunnen openen. En als het gaat om het vakantiepark mogen we tevreden zijn als dat lukt in 2025 of 2026."