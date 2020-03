In beeld: voortgang sloop oude camping en bouw van nieuwe Enkhuizerzand

Het verplaatsen van de oude camping is een van de weinige onderdelen van het nieuwe Enkhuizerzand dat doorgezet kon worden. In de afgelopen maanden is er veel gediscussieerd over de camping, maar nieuwe eigenaar Droomparken hoopte ondanks de bezwaren alles volgende maand af te hebben.

Vanwege overheidsmaatregelen mag er tot 6 april sowieso niet gekampeerd worden.