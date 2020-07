Provincie akkoord met aangepast plan vakantiepark Enkhuizerzand

Eind vorig jaar gaf de provincie een reactieve aanwijzing op het originele plan, waarmee de bouw geblokkeerd werd. Dat plan bestond uit tweehonderd woningen die voor een deel ook in het water moesten worden gebouwd. Dat was tegen het zere been van de provincie. Het aantal huisjes was te groot, en bovendien zou het ten koste van de kwaliteit van het gebied gaan.

Uiteindelijk besloten de provincie en de gemeente met elkaar in gesprek te gaan over een herstelplan. Ook werd er een participatietraject gestart waarbij inwoners mochten meepraten over de ontwikkeling van het gebied.