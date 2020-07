Droomparken heeft het participatieplan deze week aangeboden aan de gemeenteraad van Enkhuizen. Het plan is tot stand gekomen door een drietal bijeenkomsten met bewoners en andere betrokken partijen. Externe adviseurs hebben de ideeën van de bewoners getoetst en dit heeft geleid tot een aangepaste versie. Dat is nog geen in beton gegoten plan, maar wel één waar de wensen van de bewoners in verwerkt zijn.

Niet teveel drukte

"Het zijn de wensen van de bewoners, maar ook droomparken staat achter dit plan", beaamt Ron Moerenhout van Droomparken. "Er is in het verleden heel wat om de plannen te doen geweest en daarom wilden wij de bewoners erbij betrekken. In dit plan staat hoe zij het graag zouden zien en wij zijn het daarmee eens. Nu is het aan de gemeenteraad."

De geluiden van de bewoners hebben invloed gehad. Een belangrijke wens van de bewoners was dat het niet te veel 'drukte' zou geven en dus komen er in plaats van tweehonderd huisjes in dit plan rond de honderdzestig te staan. De bouwhoogtes van de huisjes zijn aan de kust aangepast om het beeld vanaf het water te behouden. Ook blijft de huidige kustlijn bestaan, waar het plan eerst was om ook op het water vakantiewoningen te bouwen.