Plan voor betaald parkeren in de binnenstad van de baan

ENKHUIZEN - Een verkeersplan met daarin onder meer betaald parkeren in het oude centrum van de stad is afgewezen door de raad. Een nipte meerderheid van tien tegen zeven stemde tegen het voorstel, omdat ze een goede onderbouwing van het plan misten.

Al jaren kampt Enkhuizen met een parkeerprobleem in de binnenstad. Volgens verantwoordelijk wethouder Erik Struijlaart is het plan een mooie kans om de leefbaarheid in het centrum te verbeteren. "Er komt meer ruimte voor de inwoners, minder verkeer en dus meer veiligheid." En daarbij is betaald parkeren volgens hem noodzakelijk. "Want zonder die inkomsten hebben geen geld om de rest van de plannen te kunnen realiseren", waarmee hij onder andere doelde op grotere parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.

Maar daar bleek een meerderheid van de raad niet van overtuigd, waarvan een deel graag meer onderzoek wilde doen naar de gevolgen van betaald parkeren. Volgens veel partijen was er veel onduidelijk. Zoals CDA-raadslid Laurens Venneman het verwoordde: "Het voelt als het kopen van een huis, zonder dat je weet wat hoe groot die is en van welk materiaal die is gemaakt."

Irritatie bij wethouder

Het debat leidde tot zichtbare irritatie bij wethouder Struijlaart. "Als u dit plan niet aanneemt, dan wordt er niks opgelost aan de verkeersproblemen." Ook memoreerde hij aan een uitspraak van een bewoner. "Die zei: 'Al dertig jaar wordt er over oplossingen gesproken, maar nooit gebeurt er iets.' U bent vanaf het begin bij dit plan betrokken. Betaald parkeren is de enige oplossing om het verkeer en parkeren te reguleren."

Hij kreeg bijval van VVD-raadslid Derrick Stomp. "We praten hier al jaren over. Er staat in het voorstel dat als je wat wilt met verkeer in de stad, betaald parkeren een middel is. En deze raad heeft niet het lef om daar een besluit over te nemen. En als we dan extra onderzoek laten doen, dan durf ik met behoorlijke zekerheid te zeggen dat het betaald parkeren wordt. En wat gaat u dan besluiten? Moet er dan nog meer onderzoek komen. Het wordt telkens doorgeschoven naar een volgende raad, en wij willen juist dat er deze periode een oplossing komt."

Betaald parkeren van de baan

De oproep haalde uiteindelijk dus niets uit. Naast de VVD stemden de PvdA, ChristenUnie-SGP en D66 voor het plan. Maar de meerderheid: SP, Enkhuizen Vooruit, HEA, CDA en Enkhuizen Lokaal zorgde ervoor dat het plan toch sneuvelde.