Parkeerplannen voor Enkhuizen: betaald parkeren en parkeerterreinen buiten de stad

ENKHUIZEN - De blauwe zones verdwijnen en in plaats daarvan komt er betaald parkeren in de binnenstad van Enkhuizen. Aan de rand van de stad komen parkeerterreinen voor lang-parkeren. Dat zijn de plannen van de burgemeester en wethouders van de stad. Het voorstel ligt klaar voor de gemeenteraadsleden, die het 26 januari gaan bespreken.

Er zijn te veel auto's en te weinig parkeerplaatsen in de binnenstad van Enkhuizen. Kortom: de parkeerdruk is hoog. "Een heleboel mensen rijden hier een paar rondjes en die kunnen hun auto niet kwijt. Mensen gaan dan fout parkeren, wat ook een logisch gevolg is, want je moet toch je auto kwijt", vertelde een inwoner van de binnenstad begin dit jaar aan NH Nieuws.

'Blauwe zone functioneert niet goed'

De nieuwe plannen zijn volgens wethouder Erik Struijlaart bedoeld om de verkeersstromen beter te regelen. Het is de bedoeling dat dagjesmensen buiten de stad parkeren. En voor een kort bezoek kun je gebruik maken van het betaald parkeren. De plaatsen om betaald te parkeren verschijnen op plekken die nu blauwe zone zijn. Overigens gelden de plekken voor het betaald parkeren ook als plek voor vergunninghouders.

"We zien dat de blauwe zone niet zo goed functioneert", licht Struijlaart toe. "Medewerkers van winkels of bedrijven lopen bijvoorbeeld na drie uur naar buiten om de blauwe schijf te verzetten en dan 's middags nog een keer. Daar is de blauwe zone niet voor bedoeld."

Het plan is om alle blauwe zones te vervangen voor betaald parkeren, behalve bij de supermarkt. "Maar dan zou de parkeertijd bijvoorbeeld van drie uur naar één uur kunnen."

Parkeerterrein op de rand van de stad

Wie werkt in het stadscentrum zou dan gebruik kunnen maken van de parkeerterreinen aan de rand van de stad. Maar ook iemand die een week met de bruine vloot vaart, moet geen parkeerplek in de binnenstad gebruiken, zo noemt Struilaart als voorbeeld.

Het voorstel van de burgemeester en wethouders vloeit voort uit gesprekken die gevoerd zijn met inwoners en ondernemers. Hier kwam volgens de wethouder uit naar voren dat inwoners er geen moeite mee hebben dat ze niet voor de deur kunnen parkeren. Maar dan moet er wel een goed alternatief zijn.

Lees verder onder de foto.