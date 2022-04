Enkhuizer 'luis in de pels' Chris Segerius op 78-jarige leeftijd overleden

Chris Segerius, de man die vorige maand behoorlijk wat stof deed opwaaien tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de gemeente Enkhuizen bekendgemaakt, waar hij plaats zou nemen in de raad. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van zijn overlijden.

De gemeenteraad van Enkhuizen werd donderdag ingelicht over het plotselinge overlijden van hun nieuwe lid. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat komende week gekeken gaat worden of hij vanuit de politiek nog een passend afscheid zal krijgen. Een maand geleden werd Segerius plots met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Hij kampte toen met kortademigheid en vocht achter de longen. Na een vervolg bezoek aan de dokter werd een hartfilmpje gemaakt. Toen bleek het goed mis te zijn: operatief zou hij een nieuwe hartklep krijgen. Verkiezingssensatie Segerius was met zijn partij de verrassing tijdens de Enkhuizer verkiezingen. Hij behaalde ook tot zijn eigen verbazing twee zetels. Maar omdat hij op de kieslijst de enige kandidaat was, moest hij de tweede zetel weer inleveren. Pas in december besloot hij zich kandidaat te stellen, om zich hard te maken voor met name één onderwerp: het openbaar maken dat recreatiegebied Enkhuizerzand ten onrechte voor veel te weinig geld van de hand zou zijn gedaan. Ondanks de omstandigheden was hij vastbesloten zijn rol te vervullen. "Ik kom zeker terug in de raad", zei hij toen. Zijn installatie in de gemeenteraad, vond dan ook digitaal plaats. Blog 'Luis in de pels' Chris Segerius is bij menig Enkhuizer bekend en volgde al jaren de politiek op de voet. In zijn blog uitte hij zijn kritische noten op het Enkhuizer bestuur. Ondanks een korte schrijfstop, bleef hij ook vanuit het ziekenhuis zijn blogs schrijven.