Vermeende chauffeur bij explosies Poolse supermarkten voorlopig vrij

Die informatie zou zij volgens de berichtgeving van NU.nl in het strafdossier zijn gedeeld door het Team Criminele Inlichtingen, dat onderdeel is van de recherche. DNA-sporen op de gevonden explosieven zouden daar mede op wijzen.

N. zelf zei toen in een verweer daarop zich van geen kwaad bewust te zijn geweest. "Het is pijnlijk te horen van de officier dat ik bewust zoiets heb gedaan, dat past helemaal niet bij mij, niet om te doen, of te gaan plannen, snapt u? Niks in die richting."

Tijdens een eerdere zitting zei de officier: "De verdachte kon gemakkelijk veel geld verdienen voor een ongebruikelijke, nachtelijke rit. Hij moest even om een hoekje wachten. Het waren zware ontploffingen. Het lijkt het Openbaar Ministerie (OM) onwaarschijnlijk dat hij helemaal geen wetenschap had van wat er aan de hand was."

Bij eerdere zittingen betoogde N.'s raadsvrouw Manon Aalmoes steeds dat hij niet van de explosies wist en 'slechts' gevraagd werd ritjes uit te voeren, in het Noordbrabantse Heeswijk-Dinther en één keer in Beverwijk. Hij kreeg de instructie te "driven en wachten".

Zes verdachten voor vijf explosies in vier steden

Voor vijf explosies in vier steden heeft het OM zes verdachten op het oog. De ontploffingen waren op 8 december vorig jaar in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) en Aalsmeer, kort daarna op 9 en 12 december in Beverwijk en op 4 januari van dit jaar in Tilburg (ook Noord-Brabant). Vier van die verdachten zijn voor de rechter verschenen in pro forma-zittingen.

Hyron A. (20) uit Amsterdam bekende explosieven te hebben neergelegd in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Hij zegt dat in opdracht te hebben gedaan, maar wil niet prijsgeven wie de opdracht gaf. "Maar het geld heb ik nooit gehad", zei hij tijdens een inleidende zitting.

'Ritjes'

Antonio N. (28), nog een Amsterdammer, 'deed ritjes' bij explosies in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. Hij zou niets van de explosies geweten te hebben, maar de officier noemde de explosies 'niet te missen'.

Sersinio D. (27) uit Almere kreeg na de aanslag in Aalsmeer een 'fors' bedrag op zijn rekening gestort. Van wie geeft het OM niet prijs. Ook kan hij via een Fiat Punto aan Antonio N. gelinkt worden.

Serginio S. (27) uit Amsterdam, die vandaag voor de rechter verschijnt, zou betrokken zijn geweest bij drie explosies, in Heeswijk-Dinther en twee in Beverwijk. Hij zou Hyron A. de instructie hebben gegeven te 'driven en wachten'. S. ontkent met de explosies te maken te hebben.

Het OM zou nog twee andere verdachten op het oog hebben, die niet vast zitten. Het zou gaan om een 19-jarige man uit Rotterdam en een 21-jarige man uit Amsterdam.

Brandstichting

Naast deze zes verdachten, worden nog drie mannen verdacht van brandstichting bij dezelfde Poolse supermarkt in Beverwijk, op 28 juni van dit jaar. Er werd toen zelfs een landmijn gevonden. Het gaat om een 20-jarige Amstelvener en twee Amsterdammers van 18 en 22 jaar. De eerste twee zitten vast. Het OM behandelt deze verdachten in een aparte zaak.

Verder is er op 14 en 15 maart 2021 geschoten op een Poolse supermarkt in Rotterdam en is er op 20 juni brand gesticht bij een vestiging in Panningen. Omroep Brabant meldde dat er een connectie was met de eigenaar van de andere supermarkten.

Jerrycan met draad

Op 3 juli werd in een pand aan de Breestraat in Beverwijk, waar eerder een Poolse supermarkt zat, een explosief gevonden, met een jerrycan en een draad.

In de nacht van 23 augustus vond een explosie plaats bij een Poolse supermarkt in Lelystad. Door de explosie is de deur van het pand eruit geknald. Hoe en of deze zaken verband houden met elkaar, is niet bekend.