Mike ontdekte explosief in pand Beverwijk: 'Jerrycan met een lange draad eraan'

Het explosief dat vandaag werd gevonden in een pand aan de Breestraat in Beverwijk, werd ontdekt door een medewerker van een bedrijf dat bouwtoiletten levert. Chauffeur Mike de Kruijf kwam vanochtend eigenlijk naar Beverwijk om zo'n toilet in de straat te legen, toen hij zag dat in het naastgelegen pand een explosief was neergelegd.

"Ik was aan het werk en ik moest een wc'tje schoonmaken", blikt De Kruif terug op de bewogen ochtend. "En toen zag ik dat het raam ingeslagen was met een hamer. Er zaten allemaal bloedsporen aan." Hij heeft het over een pand aan de Breestraat waar het bouwtoilet naast stond. Het wordt momenteel verbouwd. Vroeger zat er een Poolse supermarkt in, het bord hangt er nog boven. Even verderop gingen er bij een andere Poolse supermarkt al twee explosieven af.

Mike zegt dat hij meteen zag dat het niet klopte. "Ik zag een zwarte jerrycan, met een plank hout eronder en er wat tussen met een lange draad." Die lange draad kwam uit tot de hoek van de straat. "Ik heb gelijk de uitvoerder gesproken en die heeft gelijk de politie gebeld." Mike vertelt wat hij vanochtend zag:

Snel daarna wordt de omgeving van het pand aan de Breestraat afgesloten. Huizen en winkels worden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) komt erbij en maakt het explosief onschadelijk. Later wordt het ergens anders tot ontploffing gebracht. Mike is er flink van onder de indruk, ook met de vorige aanslagen op Poolse supermarkten in het achterhoofd. "Als je ziet wat het allemaal teweeg brengt is het wel even schrikken."