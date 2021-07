Explosief gevonden in pand Beverwijk waar vroeger Poolse supermarkt zat

In een pand aan de Breestraat in Beverwijk is vanochtend een explosief gevonden. Dat bevestigt de politie. Het winkelpand werd verbouwd, vroeger zat er een Poolse supermarkt in gevestigd. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) heeft het voorwerp onschadelijk gemaakt.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Het verdachte voorwerp werd ontdekt door een medewerker van een bedrijf dat mobiele bouwtoiletten levert. Zo'n eco-toilet stond op de stoep van het pand waar het explosief in lag. De man was naar de Breestraat gekomen om het toilet schoon te maken en ontdekte dat het raam van het pand was ingeslagen met een hamer. Daarop werd de politie ingeschakeld. Het winkelpand waar het explosief in werd gevonden, wordt momenteel verbouwd. Eerder zat er een Poolse supermarkt in gevestigd. Het is niet duidelijk of het explosief en dit pand een link met elkaar hebben. De politie doet nog onderzoek naar wie het explosief er heeft neergelegd en waarom. Volgens een omwonende gaat het om 'een jerrycan met een draadje' dat gevonden was:

Omwonende Co Backer over het verdachte voorwerp - NH Nieuws

De omgeving van het pand was enkele uren afgesloten en omwonenden en winkeliers moesten hun huizen en winkels uit. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en meegenomen. Het zal ergens anders tot ontploffing worden gebracht, zegt een woordvoerder van de politie. Beverhof Bij een andere Poolse supermarkt, even verderop in winkelcentrum Beverhof in Beverwijk, gingen eerder twee explosieven af. Daardoor ontstond veel schade aan de supermarkt. De winkel was net weer geopend, toen bij die winkel in de Beverhof begin deze week opnieuw een explosief werd gevonden, waarop de burgemeester van Beverwijk besloot de winkel te sluiten.

NH Nieuws / Dennis Mantz