Burgemeester Beverwijk sluit Poolse supermarkt na gevonden explosief bij winkelcentrum

Vannacht kreeg de politie rond 1.00 uur een melding van 'verdacht gedrag'. Bij de supermarkt zagen agenten een explosief en zagen zij een verdachte wegrennen. Terwijl experts het explosief verwijderden, wist de politie de 19-jarige man uit Amstelveen aan te houden in de Breestraat.

De supermarkt ging daarna dus 'gewoon' open, maar dat was niet voor lang. De burgemeester acht de sluiting 'in het belang van de veiligheid.' Afgelopen december waren er namelijk ook al twee explosies. In de tussentijd is de supermarkt van eigenaar gewisseld, en heeft de winkel ook een nieuwe naam gekregen.

NH Nieuws-verslaggever Niels Steijn is in het winkelcentrum De Beverhof. Hoewel de burgemeester de sluiting van de supermarkt rond half twaalf aankondigde, kon Steijn een uur later nog naar binnen. "Ik liep zo naar binnen, om even te kijken. Mensen deden er rustig boodschappen."

De eigenaar van de supermarkt zegt alleen te weten dat de politie onderzoek doet, en wil verder niet reageren.