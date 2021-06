Verdachte aanslagen Poolse supermarkten op vrije voeten, OM in hoger beroep

Een van de vier verdachten die vorige maand zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen op Poolse supermarkten in Beverwijk, Aalsmeer en enkele Noord-Brabantse plaatsen mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank bepaald.

De eerste explosies vonden plaats in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther, waar in de nacht van 7 op 8 december vorig jaar twee supermarkten werden verwoest. Nog geen 24 uur later ging er een explosief af bij een nog te openen Poolse supermarkt in Beverwijk .

De winkels in Aalsmeer en Beverwijk bleken van dezelfde eigenaar te zijn. Drie dagen later volgde er een tweede explosie in Beverwijk , nog zwaarder dan de eerste, waarna burgemeester Martijn Smit van 'een ongekende aanval op de rechtsorde' sprak.

Na aandacht in het programma Opsporing Verzocht, waarin onder meer een jerrycan werd getoond, werden vorige maand Amsterdammers in de leeftijd van 20 tot 26 jaar opgepakt. Een van hen werd aangehouden in Frankrijk en uitgeleverd aan Nederland.

Van die vier mag er nu een zijn zaak in vrijheid afwachten, zo heeft de raadkamer bepaald. "Wij vragen gevangenhouding, maar dat heeft de raadkamer afgewezen", licht een woordvoerder van het Openbaar Ministerie toe. "En daar zijn wij het niet mee eens", verklaart ze het beroep. De vraag of het OM in hoger beroep gaat omdat ze vreest dat de betreffende verdachte naar het buitenland vlucht, kan de woordvoerder niet beantwoorden.

Nog een verdachte op vrije voeten

In februari van dit jaar werd ook al een 19-jarige Rotterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij de eerste aanslag op de supermarkt in Beverwijk. Ook hij is in afwachting van de rechtszaak vrijgelaten.

De eerstvolgende openbare zittingen zijn op 16 en 23 augustus, al zal de zaak dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.