Vier mannen opgepakt voor aanslagen op Poolse supermarkten

De politie heeft de afgelopen maanden vier mannen opgepakt die betrokken zouden zijn bij een of meerdere aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk (2 aanslagen), Heeswijk-Dinther en Tilburg. De explosies vonden plaats tussen december vorig jaar en januari van dit jaar.

Het gaat om mannen van tussen de 20 tot 26 jaar uit Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een van hen, een 20-jarige Amsterdammer, is aangehouden in Frankrijk en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. Ze zitten alle vier momenteel vast.

Wat precies hun rol is geweest en wie verantwoordelijk is voor welke aanslag, blijft onduidelijk. Het Openbaar Ministerie wil alleen kwijt dat 'nu het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft, waarbij verdachten in beperkingen zitten, er geen inhoudelijke nadere mededelingen worden gedaan'.

In januari van dit jaar werd ook nog een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar is volgens het Openbaar Ministerie nog wel verdachte. Het OM is nog bezig met onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Kort na elkaar

De explosies bij de Poolse Biedronka-supermarkten vonden eind vorig jaar plaats. Kort na elkaar werd een Poolse supermarkt in Aalsmeer en een in Beverwijk getroffen; de winkel in de laatste plaats werd zelfs voor een tweede keer vernield door middel van een explosief. Zowel de winkel in Aalsmeer als die in Beverwijk zijn van dezelfde eigenaar, Mohamed Mahmoed. Hij gaf eerder al aan geen idee te hebben wie voor de explosies verantwoordelijk is.

Naast de twee winkels in Aalsmeer en Beverwijk, waren ook twee supermarkten in het Brabantse Heeswijk-Dinther en Tilburg doelwit. De eigenaar van die laatste winkel is een familielid van de eigenaar van de winkels in Aalsmeer en Beverwijk.

De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd. De politie zei in januari er vanuit te gaan dat de daders bij een groep horen.