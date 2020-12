Na Aalsmeer nu ook in Beverwijk explosie in Poolse supermarkt, eigenaar geschokt

BEVERWIJK - Om 5.15 uur is er een enorme explosie gehoord in het overdekte winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. Dat gebeurde bij een Poolse supermarkt. De eigenaren van de winkel zijn ook de eigenaren van de winkel in Aalsmeer, waar gisteren een brand ontstond na een zware explosie.

De Poolse supermarkt Biedronka in Aalsmeer brandde gisteren helemaal af na een explosie. Niemand raakte daarbij gewond, net als bij de explosie vannacht.

Angst voor andere winkels

De eigenaar reageert aangeslagen tegenover verslaggever Sjoerd Hilarius, die ter plaatse is. "Het gaat echt niet goed met ons. Ik ben gelijk hier naartoe gekomen om te kijken hoe groot de schade is." Hij vertelt daarnaast nog meer winkels te hebben, maar wil niet vertellen waar die precies zitten omdat hij bang is daarmee nog meer doelwitten te creëeren. "Ik heb geen idee wie dit doet. Ik hoop dat de politie zo snel mogelij kzijn werk doet en de daders oppakt, want ik denk dat het dezelfde dader is geweest als die gisteren dit in een van mijn zaken in Aalsmeer heeft gedaan."

NH Nieuws sprak gisteren ook al met Mohamed Mahmoed, die samen met zijn broer meerdere zaken heeft. Toen gaf hij al aan geen idee te hebben wie verantwoordelijk is voor de explosies.

Ook in Brabant

Gisteren werd ook een Poolse supermarkt in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther getroffen door een explosie. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de explosies.

De omgeving van het winkelcentrum in Beverwijk is met linten afgezet. Aanwezige ondernemers die gevestigd zijn in het winkelcentrum reageerden geschokt. Volgens een verslaggever ter plaatse gaat het winkelcentrum straks wel open.

De ontploffing vond rond 5.15 uur plaats, meldt de politie. De achtergevel van de winkel is daarbij beschadigd geraakt. Stenen liggen over de straat aan de zijde van het Slangenwegje.

