Explosie en brand in Poolse supermarkt Aalsmeer: woningen ontruimd

AALSMEER - In Poolse supermarkt Biedronka Supermarket aan de Ophelialaan in Aalsmeer heeft vannacht een grote brand gewoed. De brandweer bevestigt dat daar een harde explosie aan vooraf ging. Inmiddels is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse om onderzoek te doen.

Inter Visual Studio / Laurens Niezen

De brandweer meldt in De Ontbijttafel op NH Radio dat buurtbewoners rond 3.00 uur wakker werden van een gigantische knal. Volgens getuigen zouden er daarna meerdere kleinere knallen gehoord zijn. De brandweer heeft twee woningen boven de winkel ontruimd, eentje daarvan is dusdanig onbewoonbaar geworden dat hij eerst opgeknapt moet worden voordat hij weer bewoonbaar is. Bij de explosie of de brand die erop volgde is niemand gewond geraakt. Wel heeft een kat de brand niet overleefd. Het pand is volledig uitgebrand, net als een auto die voor de winkel stond geparkeerd. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De EOD is inmiddels ter plaatse om onderzoek te doen naar de explosie. Tekst gaat verder onder de foto

Inter Visual Studio / Laurens Niezen

Poolse supermarkt Opvallend is dat er vannacht in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther ook al een explosie en brand was in een Poolse supermarkt. Daar moesten twintig mensen geëvacueerd worden, en wordt onderzocht of de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moet worden ingezet. Volgens Omroep Brabant is die winkel onderdeel van keten Biedronka, waar de winkel in Aalsmeer de hoofdvestiging van is.

Explosie en brand in Poolse supermarkt Aalsmeer - Inter Visual Studio